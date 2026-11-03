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Liverpool öncesi Fenerbahçe'ye müjde!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Kojo Oppong#Liverpool
Liverpool öncesi Fenerbahçeye müjde
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2026 19:06

Fenerbahçe, bugün yaptığı antrenmanla UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4’üncü haftasında sahasında Liverpool ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertlilerde Göztepe maçında sakatlık yaşayan Kojo Oppong idmanda yer aldı.

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında yarın sahasında İngiliz ekibi Liverpool ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik sorumlu Dirk Kuyt yönetimindeki antrenmanın basına açık ilk 15 dakikasında futbolcular, koşu ve kondisyon çalışması yaptı.

Liverpool öncesi Fenerbahçeye müjde

Sarı-lacivertlilerde Trendyol Süper Lig'deki Göztepe maçında sakatlık yaşayan Kojo Oppong, idmanda yer aldı.

Chobani Stadı'ndaki Fenerbahçe-Liverpool mücadelesi, saat 20.45'te başlayacak.

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#Fenerbahçe#Kojo Oppong#Liverpool

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