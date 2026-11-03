Liverpool öncesi Fenerbahçe'ye müjde!

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında yarın sahasında İngiliz ekibi Liverpool ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik sorumlu Dirk Kuyt yönetimindeki antrenmanın basına açık ilk 15 dakikasında futbolcular, koşu ve kondisyon çalışması yaptı.
Sarı-lacivertlilerde Trendyol Süper Lig'deki Göztepe maçında sakatlık yaşayan Kojo Oppong, idmanda yer aldı.
Chobani Stadı'ndaki Fenerbahçe-Liverpool mücadelesi, saat 20.45'te başlayacak.