Canlı anlatım: Liverpool - Napoli maçı

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İngiliz ekibi Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu altıncı ve son maçında Napoli'yi konuk ediyor.

Maçta ilk devre oynanıyor

Liverpool 0-0 Napoli

İLK 11'LER

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Van Dijk, Konate, Tsimikas, Fabinho, Thiago, Milner, Jones, Firmino, Salah.

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Östigard, Kim Min-Jae, Olivera, Ndombele, Lobotka, Zambo Anguissa, Politano, Kvaratskhelia, Osimhen.

Italyan takımlarıyla oynadığı son iki Şampiyonlar Ligi maçını kaybeden Liverpool, Kupa 1 tarihinde ilk kez bu şekilde üst üste üç yenilgi alma tehlikesi yaşıyor. Avrupa kupalarında İngiliz takımlarına konuk olduğu 11 maçın hiçbirini kazanamayan Napoli, son iki ziyaretinden beraberlikle döndü.

Bugüne kadar Dortmund ve Liverpool'un başında 99 Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Jürgen Klopp, turnuva tarihinde 100 karşılaşmada görev yapan ilk Alman çalıştırıcı olacak. Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan süreçte en fazla gol atan takım Napoli. Son dört turnuva sezonunda bu aşamalarında daha yüksek sayıya ulaşan tek takım ise Bayern. Şampiyonlar Ligi kariyerinde 42 golü bulanan Mohamed Salah, turnuva tarihinde en fazla gol atan Afrikalı oyuncu konumundaki Didier Drogba'yı yakalamak istiyor.

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Napoli forveti Giacomo Raspadori, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde altı gole doğrudan katkı sağlarken; turnuvada daha yüksek bir sayıya ulaşan son İtalyan oyuncu 2009/10'da Fiorentina formasıyla sekiz golde pay sahibi olan Alberto Gilardino. Hem Trent Alexander-Arnold hem de Andrew Robertson bu karşılaşmada Liverpool formasıyla 50'nci kez Şampiyonlar Ligi maçına çıkmak istiyor. Alexander-Arnold, görev yapması halinde bu sayıya en genç yaşta ulaşan Liverpool oyuncusu olacak. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde akan oyunda en fazla şut pası veren bek oyuncusu Napoli forması giyen Giovanni Di Lorenzo.

LİVERPOOL NAPOLİ ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Liverpool Napoli Şampiyonlar Ligi maçı saat 23:00'de başladı. Mücadele EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanıyor.