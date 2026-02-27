×
Liverpool mu? Tottenham mı? Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi kurası için ilginç çıkış!

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rakibi belli oluyor. Kura öncesi Okan Buruk'tan sözlü çıkış geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İtalyan devi Juventus'u toplamda 7-5 mağlup eden Galatasaray adını son 16 turuna yazdırdı.

"TAKIM TERCİH EDEMEZSİNİZ"

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü son 16 turunda gelecek muhtemel rakipler için şu ifadeleri sarf etti:

"Kurada bir takım tercih edemezsiniz; hangisi gelirse en iyisini yapacağız. Son 16’da olmak önemli, hedefimiz buydu ve bunu başardık. Şimdi ligi düşüneceğiz, ondan sonra tekrar Avrupa serüvenimiz başlayacak.

Bunun değerini bilmemiz ve mutluluğunu yaşamamız gerekiyor. Önemli bir iş başardı oyuncularım; öncelikle onları tebrik etmek gerekiyor. Bir Türk takımı uzun yıllar sonra son 16’da, bu da bence çok önemli."

 

