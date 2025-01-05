Liverpool, Manchester United'ı konuk ediyor! Şampiyon Oran farkıyla yüksek oranlar Misli'de...

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Premier Lig'in 20. haftasında ezeli rakipler Liverpool ve Manchester United, Anfield'da karşı karşıya geliyor.

Ligde oynadığı 18 maçta 14 galibiyet alan Liverpool, 45 puan toplayarak liderliğini sürdürdü. Son 3 karşılaşmada 3 galibiyet alan Arne Slot'un öğrencileri, Premier Lig'de en yakın rakibi Arsenal'in 5 puan önünde yer aldı.

SALAH GOL YÜKÜNÜ ÇEKİYOR

Liverpool, 18 karşılaşmada rakip fileleri 48 kez sarsarken Mohamed Salah, takımının gol yükünü sırtladı. Salah bu sezon ligde çıktığı maçlarda 17 gol ve 13 asistlik performans sergiledi. Luis Diaz, Gakpo, Jota, Curtis Cones da Liverpool adına en fazla skor katkısı veren diğer oyuncular oldu.

MANU 4 MAÇTIR KAYBEDİYOR

Teknik direktör değişikliğine giderek takımın başına Ruben Amorim'i getiren Manchester United, kötü gidişata son veremezken son oynadığı 4 maçtan da yenilgiyle ayrıldı. Ligde 22 puan toplayan Manchester United, 14. sırada yer aldı.

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MUHTEMEL 11'LER

LIVERPOOL: Alisson, Arnold, Quansah, V. van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Gakpo, Diaz

MANCHESTER UNITED: Onana, de Light, Maguire, Martinez, Mazraoui, Ugarte, Mainoo, Dalot, Diallo, Fernandes, Höjlund

Liverpool – Manchester United maçı öncesi dikkat çeken notlar

- Liverpool oynadığı son 23 resmi maçta 20 galibiyet 3 beraberlik aldı.

- Manchester United oynadığı son 4 resmi maçını kaybetti.

- Liverpool ile Manchester United arasında oynanan son 10 resmi maçın 9’u 2,5 gol üstü bitti.

- Mohamed Salah Manchester United’a karşı oynadığı 16 resmi maçta 15 gol attı.

LİVERPOOL - MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN?

Liverpool - Manchester United maçı, saat 19:30’da başlayacak ve beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.