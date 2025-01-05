Liverpool Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Liderlik mücadelesinde kritik karşılaşma!

Liverpool - Manchester United maçı, Premier Lig'in 20. hafta mücadelesi olarak oldukça önemli bir karşılaşma olacak. Manchester United karşısında oynadığı son 13 Premier Lig maçında sadece bir mağlubiyet alan Liverpool, güçlü rakibini evinde yenme konusunda tarihsel olarak oldukça güçlü konumda yer alıyor. Manchester United ise son yıllarda Liverpool deplasmanında galibiyet alamıyor. Bu mücadele, her iki takım için de prestij anlamı taşıyor. Peki, Liverpool Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

LİVERPOOL MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



Premier Lig'in 19. hafta mücadelesi kapsamında Liverpool ve Manchester United karşı karşıya gelecek. Mücadele bugün, 19:30'da Bein Sports 3 ekranlarında olacak.

LİVERPOOL - MANCHESTER UNİTED MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ

Liverpool, Manchester United ile oynadığı son 13 Premier Lig maçının sadece birini kaybetti (7 galibiyet, 5 berberlik). Bu tek mağlubiyet ise Ağustos 2022'deki deplasman karşılaşmasında yaşandı.

Manchester United, Liverpool'a konuk olduğu son sekiz lig maçını kazanamadı (4 beraberlik, 4 mağlubiyet). Bu tür uzun bir seriyi en son 1970-1979 yılları arasında yaşadı (9 maç).

Manchester United, Premier Lig'deki son üç maçını gol atamadan kaybetti ve bu şekilde üst üste dört mağlubiyet aldığı son serisini Nisan 1909'da yaşadı. Bu, şu anki form durumlarına dair endişe verici bir istatistik.

Mohamed Salah, Premier Lig tarihinde Manchester United karşısında hem en fazla gol atan (12) hem de en fazla asist yapan (6) oyuncu konumunda. Salah, bu maça odaklanarak rekorunu daha da geliştirmek isteyecek.