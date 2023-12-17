Liverpool, Manchester United duvarını aşamadı

Güncelleme Tarihi:
İngiltere Premier Lig'de 17. haftaya lider giren Liverpool, zor günler geçiren Manchester United'ı konuk etti.
Maçtan baştan sona üstün oynayan Liverpool, 34 şut çektiği karşılaşmada Manchester United ile golsüz berabere kaldı.
Manchester United'da Dalot, 90+3'te kırmızı kart gördü.
Liverpool puanını 38 yaparken liderliği Arsenal'e kaptırdı. Manchester United ise 28 puana yükseldi.
Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Van Dijk, Konate, Tsimikas, Endo, Gravenberch, Szoboszlai, Diaz, Nunez, Salah.
Manchester United: Onana, Dalot, Varane, Evans, Shaw, Amrabat, Mainoo, McTominay, Garnacho, Antony, Höjlund