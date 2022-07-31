Liverpool - Manchester City maçına Erling Haaland damgası! Zoru başardı...

Haberin Devamı

İngiltere'de futbol sezonu, Manchester City ile Liverpool arasındaki Community Shield maçıyla resmen başladı. Geçen sezonun lig şampiyonu Manchester City ile FA Cup'ı kazanan Liverpool, Community Shield maçında karşı karşıya geldi.

Wembley'de oynanan mücadeleyi 3-1 kazanan Liverpool, 16. kez Community Shield'ı müzesine götürdü. Liverpool'un galibiyet gollerini 21'de Alexander-Arnold, 83'te Salah (P) ve 90+4'te yeni transfer Darwin Nunez kaydetti. Manchester City'nin tek golü ise 70. dakikada Alvarez'den geldi.

ERLING HAALAND'IN KAÇIRDIĞI GOL POZİSYONU MAÇA DAMGA VURDU

Manchester City'nin 60 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek Borussia Dortmund'dan transfer ettiği Erling Haaland, takımıyla çıktığı ilk resmi maça kaçırdığı gol pozisyonuyla damga vurdu.

Haberin Devamı

90+7. dakikada 3-1 gerideyken kaleci Adrian'dan dönen topu kale sahası ön çizgisinde önünde bulan Haaland, boş pozisyonda vuruşunu yaptı, top üst direğin üzerine çarparak auta gitti.

Erling Haaland'ın kaçırdığı gol pozisyonu sosyal medyada çok konuşuldu.

100 MİLYON EURO'LUK NUNEZ GOLLE BAŞLADI

Kupayı kazanan Liverpool'da ise yeni transfer Darwin Nunez ilk resmi maçında golle tanıştı. Benfica'dan 75+25 milyon euro karşılığında transfer edilen Nunez, 90+4'te attığı kafa golüyle takımını 3-1'lik üstünlüğe taşıdı ve uzatmanın son anlarının rahat geçmesini sağladı.