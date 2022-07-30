Canlı: Liverpool - Manchester City maçı

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2022-2023'teki ilk sınavında Community Shield Finali'nde karşı karşıya gelen Liverpool ile Manchester City zafer için sahada.

Maçta ilk devre oynanıyor

Liverpool 1-0 Manchester City

Gol: 21' Alexander-Arnold

Geçen sezon Premier Lig'i son dönemeçte, Şampiyonlar Ligi'ni de finalde kaybeden Liverpool; Lig Kupası ve FA Kupası şampiyonlukları kazanarak teselli bulmuştu. Premier Lig'in zirvesinde yer alıp son 5 sezonda 4. kez şampiyonluğa ulaşan Manchester City ise, hücum hattına 60 milyon euroluk Erling Haaland eklemesi yaptı.

Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Ake, Cancelo, Rodri, Bernardo, De Bruyne, Mahrez, Grealish, Haaland

Liverpool: Adrian, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Thiago, Diaz, Salah, Firmino

LIVERPOOL

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Takımdan Sadio Mane ayrıldı; 32 milyon euro karşılığında Bayern'e transfer oldu. Hücum alternatiflerinden Divock Origi ile sözleşme yenilenmedi, Takumi Minamino'nun da yeni adresi Monaco oldu.

Luis Diaz, Diogo Jota, Roberto Firmino ve Mohamed Salah'ın yanına Darwin Nunez eklendi.

Kostas Tsimikas, as kaleci Alisson, Jota, Alex Oxlade-Chamberlain sakat. İkinci kaleci Caoimhin Kelleher de muhtemelen oynayamayacak, eldivenler Adrian'a emanet.

Beklerde "Alexander-Arnold & Robertson", orta alanda "Henderson, Fabinho, Thiago" üçlüsü olacak.

Sağ kanatta Salah, sol kanatta Diaz garanti; hücum merkezi için son kararı (Nunez? Firmino?) maç saati öğreneceğiz.

MANCHESTER CITY

Ukraynalı sol bek Oleksandr Zinchenko geçtiğimiz hafta Arsenal'e satıldı, 38 yaşına merdiven dayayan tecrübeli orta saha oyuncusu Fernandinho memleketine geri döndü.

Raheem Sterling (Chelsea) ve Gabriel Jesus'un (Arsenal) ayrılıklarından yaklaşık 110 milyon euro bonservis geliri elde ettiler; orta alana Leeds United'dan Kalvin Phillips'i aldılar. Sol bek için en ciddi aday Marc Cucurella...

TD Pep Guardiola'nın sol bekte Joao Cancelo ile maça başlaması bekleniyor. Takımda göze çarpan tek eksik Aymeric Laporte.

Hücumda "Mahrez, Haaland & Grealish" üçlüsünü izleyeceğiz. Arkalarında Kevin De Bruyne destek verecek.

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ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında oynanan son 5 maçın tamamında "karşılıklı gol" izledik.

- Aralarındaki son maçı Liverpool kazandı ancak o galibiyetten önceki 5 maça Manchester City rakibine hiç kaybetmedi! (3 beraberlik - 2 Manchester City galibiyeti)

LİVERPOOL MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Liverpool Manchester City maçı saat 19:00'da başladı. Mücadele Tivibu Spor 3'ten canlı olarak yayınlanıyor. Mücadeleyi Ercan Taner anlatacak, Engin Kehale yorumluyor.