Liverpool Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ozan Kabak hakkında açıklama

Liverpool Manchester City maçının ne zaman, hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı. Heyecanla beklenilen karşılaşma bugün saat 19:30’da oynanacak. Ligdeki son 8 maçından sadece ikisini kazanan son şampiyon Liverpool, lider Manchester City'yi Anfield Road Stadı'nda ağırlayacak. Liverpool menajeri Jürgen Klopp, Manchester City maçında yeni transferi Ozan Kabak'ın forma giyme ihtimali üzerine açıklama yaptı.

LIVERPOOL MANCHESTER CITY NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Ligdeki son 8 maçından sadece ikisini kazanan son şampiyon Liverpool, 7 Şubat Pazar günü TSİ 19.30'da lider Manchester City'yi Anfield Road Stadı'nda ağırlayacak. Karşılaşma S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.

OZAN KABAK OYNAYACAK MI?

Liverpool menajeri Jürgen Klopp, Manchester City maçında yeni transferi Ozan Kabak'ın forma giyme ihtimali üzerine konuştu.

Jürgen Klopp'un Ozan Kabak'ın Manchester City'ye karşı oynayıp oynamayacağıyla ilgili sözleri şu şekilde:

"İdeal bir dünyada, defansif aksiyonları çalışmak için birkaç haftaya ihtiyacınız olur. Ozan Kabak ile dün bir analiz toplantısı yaptık ve aksiyonlarımızı kendisine gösterdik. Bugün ve yarın çalışmalarımız sürecek, maç gününe bakacağız."

Klopp, kaleci Alisson, Fabinho ve Sadio Mane'nin maçta oynayıp oynamayacaklarının ise henüz netleşmediğini ifade etti.

Deneyimli teknik adam, son dönemde yükselen performansıyla adından sıkça söz ettiren Manchester City'nin Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan ile ilgili soruya, "Çalıştığım en iyi futbolculardan biriydi. Performansı beni şaşırtmıyor." yanıtını verdi.

İspanyol teknik adam Pep Guardiola yönetimindeki Manchester ekibi, ligdeki son 9 maçından galibiyetle ayrılırken, kalesinde yalnızca bir gol gördü.