Liverpool maçı öncesi Real Madrid'e büyük şok! Takım otobüsü taşlandı

Spor Arena Dış Haber - UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Liverpool ile deplasmanda karşılaşacak olan Real Madrid, kritik maç öncesi futbolcuları şoke eden bir olay yaşadı.

Kaldıkları otelden maç için Anfield Road'a doğru yola çıkan Madrid ekibi, yolda taraftarların taşlı saldırısına maruz kaldı. Real Madrid kafilesini taşıyan otobüs taşlanırken, otobüsün sadece dış camının kırıldığı ifade edildi.

YARALANAN OLMADI

Otobüsün dış camını kıran taş iç cama zarar vermezken, Real Madrid kafilesinden herhangi bir kişi yaralanmadı. Oyuncularda sadece, otobüse isabet eden taşların çıkardığı sesin tedirginliğinin oluştuğu kaydedildi.

Otobüsü taşlayan taraftarların maske takmadığı ve sosyal mesafe kurallarını da ihlal ettiği belirtildi.

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