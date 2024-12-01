PREMIER LIG'DE KRİTİK MAÇ | Liverpool-Machester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Liverpool-Machester City maçı şifresiz mi?

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Liverpool, sahasında Machester City'i konuk ediyor. Liverpool ligde 31 puanla lider konumunda yer alıyor. Rakip takım ise 23 puanda. Arne Slot'un öğrencileri, sahadan galibiyetle ayrılarak puan farkını yükseltmek istiyor. Mavi beyazlı ekip ise üç puanı almayı hedefliyor. İşte Liverpool-Machester City maçı detayları...

LIVERPOOL-MACHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Premier Lig'in 13. haftada Liverpool evinde Manchester City'yi ağırlıyor. Bu akşam (1 Aralık) oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

LIVERPOOL - MANCHESTER CITY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ, HANGİ KANALDA?

Hakem Chris Kavanagh'ın düdük çalacağı dev müsabaka beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Liverpool: Alisson, Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Jones, Mac Allister, Salah, Gakpo, Diaz.

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Manchester City: Ederson, Walker, Akanji, Dias, Ake, İlkay, Bernardo Silva, Nunes, Foden, Grealish, Haaland.