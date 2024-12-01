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PREMIER LIG'DE KRİTİK MAÇ | Liverpool-Machester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Liverpool-Machester City maçı şifresiz mi?

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#Premier Lig#Manchester City#Liverpool
PREMIER LIGDE KRİTİK MAÇ | Liverpool-Machester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Liverpool-Machester City maçı şifresiz mi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2024 15:51

Premier Lig 13. haftada dev mücadeleye sahne olacak. Liverpool, Manchester City'i konuk edecek. Guardiola'nun öğrencileri çıktığı son 6 maçta galibiyet görmedi. Ayrıca Şampiyonlar Ligi son karşılaşmasında Feyenoord ile karşı karşıya gelen Manchester City sahadan 3-3'lük eşitlikle ayrıldı. Rakip takım ise Premier Ligi'nde çıktığı son 6 maçtan galibiyetle ayrıldı. Arne Slot'un öğrencileri Şampiyonlar Ligi'nde de Real Madrid'i 2-0 yenmişti. İki ekip de sahadan üç puanla dönmek istiyor. Peki Liverpool-Machester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Liverpool-Machester City maçı şifresiz mi? İşte ayrıntılar...

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Liverpool, sahasında Machester City'i konuk ediyor. Liverpool ligde 31 puanla lider konumunda yer alıyor. Rakip takım ise 23 puanda. Arne Slot'un öğrencileri, sahadan galibiyetle ayrılarak puan farkını yükseltmek istiyor. Mavi beyazlı ekip ise üç puanı almayı hedefliyor. İşte Liverpool-Machester City maçı detayları...

LIVERPOOL-MACHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Premier Lig'in 13. haftada Liverpool evinde Manchester City'yi ağırlıyor. Bu akşam (1 Aralık) oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

LIVERPOOL - MANCHESTER CITY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ, HANGİ KANALDA?

Hakem Chris Kavanagh'ın düdük çalacağı dev müsabaka beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Liverpool: Alisson, Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Jones, Mac Allister, Salah, Gakpo, Diaz.

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Manchester City: Ederson, Walker, Akanji, Dias, Ake, İlkay, Bernardo Silva, Nunes, Foden, Grealish, Haaland.

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#Premier Lig#Manchester City#Liverpool

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