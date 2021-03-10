Liverpool Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde Alman takımlarıyla oynadığı son üç maçı kaybetmeyen Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, son mağlubiyetini 2012/13 finalinde Bayern'den almıştı. Evinde oynadığı son Şampiyonlar Ligi eleme turu maçında Atletico'ya mağlup olan Liverpool, 2007'den bu yana turnuvanın bu aşamasında üst üste iki iç saha mağlubiyeti almıyor.

2017/18 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi'nde Lionel Messi ve Kylian Mbappe ile birlikte çift haneli gol ve asist sayısına ulaşan üç oyuncudan biri Roberto Firmino. Angelino bu sezon Leipzig'in Şampiyonlar Ligi'nde attığı 11 golün altısına doğrudan katkı sağlarken; Alman ekibi adına bir sezonda daha fazla golde pay sahibi olan tek isim, 2019/20'de Marcel Sabitzer'di. Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla gol atan Liverpool oyuncusu konumundaki Mohamed Salah, bir İngiliz kulübünün formasıyla 25 gole en hızlı ulaşan ikinci oyuncu olmak istiyor.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gol beklentisi yakalayan Leipzig oyuncusu konumundaki Emil Forsberg, aynı süreçte yakaladığı gol beklentisi değeri ile attığı gol arasında negatif anlamda en fazla fark olan isim.

LİVERPOOL LEİPZİG MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Liverpool Leipzig maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.