Liverpool Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Liverpool Leipzig maçı ile iki takım Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecek. Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını deplasmanda kazandığı hiçbir eleme turundan elenmeyen Liverpool, son 16 turlarında en son Real Madrid'i iki karşılaşmada da mağlup etmişti.Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezondan bu yana üçüncü İngiliz rakibine konuk olmaya hazırlanan Leipzig, Avrupa kupalarındaki en farklı mağlubiyetini bu sezon Manchester United deplasmanında almıştı. Avrupa kupalarında Alman takımlarını konuk ettiği 20 maçın hiçbirini kaybetmeyen Liverpool, bu karşılaşmalarda attığı 52 gole karşılık sadece dokuz gol yedi. Şampiyonlar Ligi'ndeki 12 galibiyetinin sadece dördü 2+ farklı skorla gelen Leipzig, bu şekilde son galibiyetini geçen sezonun son 16 turunda Tottenham'dan almıştı. Şimdi gözler bu akşam oynanacak mücadeleye çevrildi. Peki Liverpool Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?
Şampiyonlar Ligi'nde Alman takımlarıyla oynadığı son üç maçı kaybetmeyen Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, son mağlubiyetini 2012/13 finalinde Bayern'den almıştı. Evinde oynadığı son Şampiyonlar Ligi eleme turu maçında Atletico'ya mağlup olan Liverpool, 2007'den bu yana turnuvanın bu aşamasında üst üste iki iç saha mağlubiyeti almıyor.
2017/18 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi'nde Lionel Messi ve Kylian Mbappe ile birlikte çift haneli gol ve asist sayısına ulaşan üç oyuncudan biri Roberto Firmino. Angelino bu sezon Leipzig'in Şampiyonlar Ligi'nde attığı 11 golün altısına doğrudan katkı sağlarken; Alman ekibi adına bir sezonda daha fazla golde pay sahibi olan tek isim, 2019/20'de Marcel Sabitzer'di. Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla gol atan Liverpool oyuncusu konumundaki Mohamed Salah, bir İngiliz kulübünün formasıyla 25 gole en hızlı ulaşan ikinci oyuncu olmak istiyor.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gol beklentisi yakalayan Leipzig oyuncusu konumundaki Emil Forsberg, aynı süreçte yakaladığı gol beklentisi değeri ile attığı gol arasında negatif anlamda en fazla fark olan isim.
LİVERPOOL LEİPZİG MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Liverpool Leipzig maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.