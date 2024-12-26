Liverpool - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Liverpool - Leicester City maçı canlı yayın bilgisi...

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Liverpool ve Leicester City, Premier Lig 18. haftada karşı karşıya geliyor. Arne Slot'un öğrencileri bu sezon performansıyla dikkat çekiyor. Leicester City ise deplasmandan puanla dönmeyi hedefliyor. İşte Liverpool-Leicester City maçı canlı yayın bilgisi...

LIVERPOOL-LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Liverpool ve Leicester City, bu akşam (26 Aralık Pazar) saat 23.00'te başlayacak.

Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN Sports 3 ekranlarında canlı olarak takip edilebilecek.