Liverpool, Kenan Yıldız'ın peşinde! 40 milyon Euro...

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İtalya Serie A devi Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız'a, Premier Lig ekibi Liverpool'un talip olduğu ileri sürüldü.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Newcastle United forması giyen Sandro Tonali'yi transfer etmek isteyen Juventus, Kenan Yıldız'ın satışına sıcak bakıyor.

İtalyan ekibi Juventus'un, Kenan Yıldız transferi için Liverpool'da 40 milyon Euro'luk bir teklif beklediği kaydedildi.

Juventus'ta 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kenan Yıldız, bu sezon 24 maçta 4 gol attı ve 5 asistlik performans sergiledi.