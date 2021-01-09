Liverpool karşısına genç futbolcularla çıkan Aston Villa'da futbolcular evlerine minibüsle bırakıldı

Spor Arena Dış Haber- İngiltere FA Cup'ın 3. turunda Liverpool'u ağırlayan Aston Villa, mücadeleden 4-1 mağlup ayrılarak kupaya veda etti. A Takımdaki koronavirüs vakaları sebebiyle maça akademi futbolcularından kurulu bir takımla çıkan Aston Villa'da futbolcular maç sonrası evlerine minibüsle bırakıldı.

Aston Villa'nın tek golünü atan 17 yaşındaki Louie Barry, maç sonrası Liverpool'un yıldızı Fabinho ile formasını değiştirdi. Teknik ekipten gelen 'Bu senin ilk resmi maç forman' uyarısının ardından Barry, koridorda Fabinho'yu yakalayarak formasını geri aldı. Garry evine hem gol attığı ilk resmi maç formasıyla hem de Fabinho'nun formasıyla döndü.

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