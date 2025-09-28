Liverpool kaptanı Virgil van Dijk'tan Galatasaray uyarısı: 'Hazırlıklı olmalıyız'

Haberin Devamı

Dün Premier Lig'in 6. haftasında Crystal Palace'a uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 mağlup olan ve bu sezon ligdeki ilk yenilgisini alan Liverpool'da kaptan Virgil van Dijk açıklamalarda bulundu.

Sergiledikleri performans dolayısıyla hayal kırıklığı yaşadıklarını belirten Van Dijk, "Mağlubiyetten dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz ama özellikle de bu mağlubiyeti nasıl aldığımızla ilgili hayal kırıklığı yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'A KARŞI HAZIRLIKLI OLMALIYIZ!"

Şu anda en büyük zorluklarının sakin kalmak olduğunu söyleyen 34 yaşındaki Hollandalı stoper, "Bunu birçok kez söyledim; asla çok fazla sevinmeyin ya da çok fazla üzülmeyin. Sadece çalışın ve dış dünyayı çok fazla dinlemeyin. Endişelenecek bir durum olduğunu düşünmüyorum ama hızlı bir şekilde toparlanmamız gerekiyor. Salı günü Türkiye'de Galatasaray'a karşı oynayacağımız için oldukça hızlı bir şekilde toparlanmamız gerekiyor. Orada da çok zor bir maçımız var, bu yüzden hazırlıklı olmalıyız" dedi.

Haberin Devamı

LIVERPOOL - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Liverpool arasındaki zorlu mücadele 30 Eylül Salı günü TSİ 22.00'de başlayacak. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmayı Fransız hakem Clement Turpin'in yönetecek.

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Liverpool, sahasında Atletico Madrid'i 3-2 mağlup etmiş; Galatasaray ise deplasmanda Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olmuştu.