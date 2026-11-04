Liverpool kaptanı Van Dijk, Fenerbahçe yenilgisi sonrası Spor Arena'ya konuştu: Hayal kırıklığı yaratan bir gece

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında İngiltere'nin Liverpool ekibini konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

İLK YARI BERABERE BİTTİ

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya temkinli başlayan ve oyunu kendi yarı sahasında kabul eden Fenerbahçe, 25. dakikada Trey Nyoni'nin golüyle 1-0 yenik duruma düştü. 27. dakikada İrfan Can Kahveci ile bir topu direkten dönen sarı-lacivertliler, 29. dakikada Mason Greenwood ile beraberliği yakaladı. İlk yarının kalan bölümünde rakip kalede etkili olan Fenerbahçe, golü bulamadı ve soyunma odasına 1-1 eşitlikle gidildi.

F.BAHÇE GERİDEN GELİP KAZANDI

İkinci yarıda rakibine uzun süre pozisyon vermeyen Fenerbahçe, 69. dakikada Alexander Isak'ın golüne engel olamadı. Golün ardından ataklarını sıklaştıran Fenerbahçe, 73. dakikada Archie Brown'ın golüyle beraberliği yakaladı. 79. dakikada Vedat Muric ile skoru 3-2'ye getiren sarı-lacivertliler, sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldı.

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VAN DIJK, SPOR ARENA'YA KONUŞTU: HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUZ!

Liverpool kaptanı Virgil Van Dijk, maç sonrası Spor Arena muhabiri Selen Cansu Aksoy'un sorusunu yanıtladı.

Van Dijk, 'Maçı sizin açınızdan nasıl özetleyebilirsin?' sorusuna şu cevabı verdi; 'Hayal kırıklığı. Üç duran toptan gol yemek hayal kırıklığı. Burada kaybetmek hepimizin için hayal kırıklığı yaratan bir gece. Kısacası tamamen hayal kırıklığı.' sözlerini kullandı.