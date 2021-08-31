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Futbol
AA
Haber Giriş: 31.08.2021 - 14:36 | Son Güncelleme:

Liverpool Jordan Henderson'ın sözleşmesini uzattı

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Liverpool Jordan Henderson'ın sözleşmesini uzattı

Premier Lig'in iddialı takımlarından Liverpool, kaptan Jordan Henderson ile yeni sözleşme imzaladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, kaptan Jordan Henderson'ın sözleşmesini uzattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusunun kontrat süresinin 2025 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.

Liverpool'da 2011 yılından bu yana forma giyen Henderson, 394 karşılaşmada görev alırken, 30 gole imza attı.

Henderson, İngiltere Milli Takımı'nda ise 64 maçta görev aldı.

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