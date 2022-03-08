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Liverpool İnter maçı ile Avrupa futbolunun iki köklü takımı karşı karşıya gelecek. İtalyan ve İngiliz futbolunun öncü takımları Liverpool ve İnter, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş mücadelesi kapsamında mücadele edecek. Peki, Liverpool İnter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o detaylar

LİVERPOOL İNTER MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş mücadelesinde Liverpool, İnter'i konuk edecek. 8 Mart Salı günü saat 09.45'te oynanacak mücadele, Exxen üzerinden canlı izlenebilecek.