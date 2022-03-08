Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Liverpool İnter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

#Liverpool#İnter#Liverpool İnter Maçı
Liverpool İnter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

Liverpool İnter maçı ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir çeyrek finalist daha belli olacak. İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan Liverpool, ikinci maçta alacağı galibiyet ya da beraberlik durumunda bir üst tura adını yazdıracak. Peki, Liverpool İnter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Haberin Devamı

Liverpool İnter maçı ile Avrupa futbolunun iki köklü takımı karşı karşıya gelecek. İtalyan ve İngiliz futbolunun öncü takımları Liverpool ve İnter, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş mücadelesi kapsamında mücadele edecek. Peki, Liverpool İnter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o detaylar

LİVERPOOL İNTER MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş mücadelesinde Liverpool, İnter'i konuk edecek. 8 Mart Salı günü saat 09.45'te oynanacak mücadele, Exxen üzerinden canlı izlenebilecek. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Liverpool#İnter#Liverpool İnter Maçı

BAKMADAN GEÇME!

İstanbulda kar fırtınası alarmı 1987 Martı gibi olacak mı

İstanbul'da kar fırtınası alarmı! '1987 Mart'ı gibi olacak mı?

#Hava Durumu
Gelinlik yerine kamuflaj ceketi, taç yerine kask Kievde kuşatma altında nikah kıydılar

Gelinlik yerine kamuflaj ceketi, taç yerine kask! Kiev'de kuşatma altında nikah kıydılar

#Ukrayna
Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 silovik

Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor? İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 'silovik'

#Vladimir Putin

BAKMADAN GEÇME!

İstanbulda kar fırtınası alarmı 1987 Martı gibi olacak mı

İstanbul'da kar fırtınası alarmı! '1987 Mart'ı gibi olacak mı?

#Hava Durumu
Gelinlik yerine kamuflaj ceketi, taç yerine kask Kievde kuşatma altında nikah kıydılar

Gelinlik yerine kamuflaj ceketi, taç yerine kask! Kiev'de kuşatma altında nikah kıydılar

#Ukrayna
Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 silovik

Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor? İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 'silovik'

#Vladimir Putin