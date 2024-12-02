Liverpool ile harikalar yaratan Arne Slot'un sırrı belli oldu! Ballon D'or detayı...

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Sezon başında Klopp'un ayrılmasıyla futbol otoriteleri tarafından "geçiş sezonu" olarak nitelendirilen bir sene beklenirken, Arne Slot'un öğrencileri son dönemde oynadığı futbolla her kupayı kazanabileceğini gösterdi. Şampiyonlar Ligi'nde de lider durumda olan Liverpool, sergilediği performansla da tüm takdirleri toplamış vaziyette.

"HER İKİ KULVARDA DA LİDER"

Tüm kulvarlarda 20 maçta 18 galibiyet alan ve sadece 1 mağlubiyet gören kırmızılar Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçta 5 galibiyet aldı. Premier Lig'de 13 maçta 34 puan topladı ve ligde attığı 26 gol ile en çok gol atan takım, yediği 8 golle en az gol yiyen takım olma başarısını gösterdi. Son olarak Premier Lig'de Manchester City'i, Şampiyonlar Ligi'nde de Real Madrid'i mağlup edip önemli bir fikstürü kayıpsız geçmeyi başardılar.

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"SALAH VE VAN DIJK BALLON D'OR İÇİN ERKEN FAVORİLER ARASINDA"

Bireysel olarak harika performanslar çıkaran Liverpool'da Mohamed Salah takımın lideri konumunda. Salah kaydettiği 11 gol ve 7 asistle takımının skor yükünü çekiyor. Luis Diaz ve Cody Gakpo takımın gol yollarında etkili olduğu diğer isimler. Dünya tarihinin en iyi savunmacılarından biri olarak kabul edilen Hollandalı Virgil van Dijk ise form seviyesi olarak zirvede olduğunu sahada gösteriyor. Tecrübeli savunmacı her maçta 90 dakika sahada kalırken Liverpool'un ligde sadece 8 gol yemesinde başrol oyuncusu oldu. İki yıldız oyuncu Salah ve van Dİjk, Ballon D'or için erken favoriler arasına girmeyi başardılar.

"ARNE SLOT GÜÇLÜ VE UYUMLU BİR ORTA SAHA YARATTI"

Orta sahada Mac Allister ve Gravenberch'in tekniği ile Jones'un dinamizmini harmanlayan Slot, tüm maçlarda orta sahayı domine etti. Hollandalı çalıştırıcı, güçlü ve uyumlu bir orta saha yarattı. Yedek oyuncu olarak Macar yıldız Szoboszlai'den de iyi katkı alan teknik heyet, orta sahayı bozmayı düşünmüyor.

"BEKLERDEN ÇOK ÖNEMLİ KATKI"

Trent Alexander Arnold ve Andy Robertson gibi dünya standartları üstünde bekleri olan Slot, beklerinden hem ofansif hem defansif anlamda önemli katkılar aldı. Trent'in sakatlığı sonrası genç sağ bek Conor Bradley, Real Madrid maçında göz doldurdu. Eski teknik direktör Jürgen Klopp'un beklerden aldığı katkıyı aynı şekilde almayı başaran Slot beklerinden toplam 6 gol katkısı almayı başardı.

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"KELLEHER ALISSON'U ARATMIYOR"

Kaleci Allison'un uzun sakatlığını yedek kaleci Kelleher çok güzel değerlendirdi ve Anfield'ın sevgilisi haline geldi. Son olarak Mbappe'nin penaltısını çıkaran Kelleher takım savunmasında çok önemli bir konuma geldi. Gelecek sezon Gürcü file bekçisi Mamardashvili'nin de kulübe transferi gerçekleşecek olmasıyla birlikte, önümüzdeki sezon hangi kalecinin Slot'un ilk tercihi olacağı şimdiden merak konusu oldu.

"İKİ KUPADA DA EN BÜYÜK ADAY KONUMUNDA"

Topladığı puanlardan ziyade oynadığı oyunla futbol insanlarının beğenisini toplayan Slot ve öğrencileri, iki kupada da en büyük favori olarak gösteriliyor.