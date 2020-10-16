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GeriFutbol Liverpool, Harvey Elliott ve Harry Wilson'ı kiralık olarak gönderdi
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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.10.2020 - 21:30 | Son Güncelleme:

Liverpool, Harvey Elliott ve Harry Wilson'ı kiralık olarak gönderdi

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Liverpool, Harvey Elliott ve Harry Wilson'ı kiralık olarak gönderdi
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İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, genç kanat oyuncuları Harvey Elliott ve Harry Wilson'ı Championship takımlarına kiraladı.

Liverpool Kulübü, 17 yaşındaki Elliott'ın Blackburn Rovers, 23 yaşındaki Wilson'ın ise Cardiff City'ye sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.

Fulham'dan geçen yıl transfer edilen İngiliz oyuncu Elliott, Liverpool'un A takımıyla 9 maçta forma şansı bulmuştu. "Kırmızılar"ın altyapısında yetişen Galli futbolcu Wilson ise Hull City ile Derby County'nin ardından geçen sezon Bournemouth'a kiralanmış ve 31 maçta 7 gollük performans sergilemişti

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