Liverpool-Galatasaray maçı sonrası transfer ortaya çıktı! Dünya yıldızı ile ilk görüşme

Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2026 10:55

Galatasaray'da Liverpool maçı öncesi önemli bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı. Sarı kırmızılılarda yönetici Abdullah Kavukcu'nun, İngiltere seyahatinde dünayca ünlü yıldız için görüşmelerde bulunduğu kaydedildi.

Galatasaray transferi erken açtı. Yakaladığı müthiş başarı ve istikrarı yeni sezonda da sürdürmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, kadrodaki eksik parçaları da bu yaz tamamlayacak.

Takım seviyesini daha da yukarı taşımanın hesaplarını yapan Galatasaray Yönetimi, öncelikle bir 10 numara takviyesi gerçekleştirmeye kararlı.

BERNARDO SILVA BOMBASI

Bu doğrultuda gündeme gelen ilk isim Bernardo Silva. Sarı-Kırmızılılar, Manchester City ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve ayrılık hazırlıkları yapan 31 yaşındaki Portekizli starı renklerine bağlamayı hedefliyor.

GUARDIOLA İLE GÖRÜŞECEK

Bu transfer için ilk somut adımları atan Galatasaray’da, Sportif A.Ş. Başkan vekili Abdullah Kavukcu’nun neden İngiltere’ye erken gittiği de belli oldu. Kavukcu’nun Londra’ya geçmeden önce Manchester’da Bernardo Silva konusunda girişimlerde bulunduğu öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun, hocası Guardiola ile son bir görüşme daha yaptıktan sonra kararını vereceği ve Galatasaray’dan zaman istediği de gelen haberler arasında.

PERFORMANSI

Portekizli yıldız futbolcu bu sezon Manchester City formasıyla 40 maça çıktı. 10 numara ve kanat bölgesinde görev yapan tecrübeli futbolcu, 3 gol 4 asistlik katkı sağladı.

 

