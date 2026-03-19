Liverpool-Galatasaray maçı, Avrupa basınında! 'Uğurcan Çakır övgüyü hak etti, ezip geçtiler'

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray, Liverpool deplasmanına konuk oldu. RAMS Park'taki maçı 1-0 kazanan Galatasaray, Anfield'da ise 4-0 kaybetti.

Karşılaşmada Liverpool'un gollerini 25. dakikada Dominik Szoboszlai, 51. dakikada Hugo Ekitike, 53. dakikada Ryan Gravenberch ve 62. dakikada Muhammed Salah attı.

Liverpool'da Muhammed Salah, 45+4. dakikada penaltıda Uğurcan Çakır'ı geçemedi.

Bu sonucun ardından Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etti. Liverpool, Devler Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Liverpool, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek.

MAÇ SONRASI AVRUPA BASINI YAZDI

Dev maç sonrası Avrupa basınına yansıyanlar şu şekilde oldu:

THE GUARDIAN

Salah'ın dönüşüyle ​​taçlanan gol, Liverpool'u Galatasaray karşısında aldığı farklı galibiyetle çeyrek finallere taşıdı.

Anfield, play-off turunda Juventus deplasmanında yaşanan olaylar nedeniyle Galatasaray taraftarlarının ikinci maça alınmamasıyla her zamankinden daha taraftar dolu bir atmosfere sahipti. Liverpool'un üstünlüğünü kurması uzun sürmedi. Galatasaray ise teatral hareketler ve zaman kazandıran taktiklerle daha da hızlı davrandı.

Bazı duraklamalar haklıydı; bunlardan biri, Victor Osimhen'in devre arasında kolundan sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalması, diğeri ise Noa Lang'ın bir reklam panosuna çarparak parmağını ciddi şekilde kırmasıydı. Her iki oyuncu da hastaneye kaldırıldı. Ancak Polonyalı hakem Szymon Marciniak, beyaz formalı oyuncuların en ufak bir temasta yere yığılmasıyla zaman zaman kontrolü kaybetmeye yaklaştı.

Liverpool'un fazlasıyla hak ettiği bir sonuçtu ve Galatasaray oyuncularının morali bozulmuşken, ikinci gol de hemen gelebilirdi. Abdulkerim Bardakçı, dikkatsiz bir kafa vuruşuyla Salah'a harika bir fırsat sundu ve Mısırlı oyuncuyu kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Uğurcan Çakır, gelen aşırtma vuruşu kurtardı. Galatasaray kalecisi, birkaç dakika sonra iyi organize edilmiş bir korner organizasyonunda daha mağlup oldu. Bu kez Salah, korneri arka direğe gönderdi ve Virgil van Dijk kafa vuruşuyla topu kaleye doğru gönderdi. Mac Allister, markajsız ve kaleye sadece birkaç metre kala, kafa vuruşuyla topu üst direğe vurdu. Liverpool'un baskısı aralıksız devam ediyordu ve Galatasaray'ın performansı giderek kötüleşiyordu. Nitekim öyle de oldu. Ayakları çok iyi olmasa da elleriyle iyi iş çıkaran Çakır, devre arasına kadar maçın sonuçlanmamasının tek nedeniydi. Uğurcan, Szoboszlai'nin 25 metreden yaptığı şutu uçarak kurtardı ve İsmail Jakobs'un Liverpool orta saha oyuncusuna yaptığı dikkatsiz faulün ardından verilen penaltıdan Salah'ın vuruşunu da engelledi. Salah'ın penaltısı zayıf, merkeze doğruydu ve kolayca tahmin edilebilirdi. Uzatma dakikalarında Çakır, Salah ve Wirtz'in şutlarını da harika bir şekilde kurtardı.

BBC

Bu maçın Liverpool için sezonun şu ana kadarki en büyük maçı olduğunu söylemek abartı olmazdı. Turu geçememeleri durumunda Slot üzerindeki baskı daha da artacaktı.

Pazar günü Tottenham ile berabere kalan Liverpool'un taraftarlar tarafından yuhalanarak sahadan ayrılmasının ardından, Liverpool oyuncularının hem teknik direktörleri hem de taraftarlar için iyi bir performans sergilemeleri gerekiyordu.

Ve sözlerini tuttular. Galatasaray baştan beri oyunu kontrol altına almaya kararlı görünüyordu, ancak Szoboszlai'nin sezonun 12. golüyle kilidi açtığı andan itibaren Türk ekibi Liverpool'un hücumuna cevap veremedi.

Ev sahibi ekip çok etkiliydi ve ilk yarı bitmeden maçı bitirebilirdi. Devre arasında Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, kontrolü yeniden ele geçirmek için iki değişiklik yaptı ancak takımı Liverpool'un enerjisine cevap veremedi.

Liverpool ikinci yarıda adeta gol atmayı çok istiyordu ve sonunda skor dörtten çok daha fazla olabilirdi; Çakır ise yaptığı kurtarışlarla övgüyü hak ediyordu.

Türkiye'deki haberlerde Galatasaray oyuncularının Liverpool'u yenmeleri halinde 5 milyon Euro (4,3 milyon Sterlin) tutarında bir bonusu paylaşacakları öne sürülmüştü. Gerçek şu ki, Liverpool'a yaklaşmaları bile mümkün olmadı.

DAILYMAIL

Liverpool'un Pazar günü Tottenham ile berabere kalmasının ardından her şey karanlık ve kasvetli görünüyordu; Arne Slot ve birçok oyuncu için neredeyse sonun başlangıcı gibiydi.

Ama bu gece Hollandalı teknik direktörü ve takımını tebrik etmek gerek, sezonun henüz bitmediğini göstermek için sezonun en iyi performansını sergilediler.

Galatasaray'ı sadece 4-0 yenmediler; 90 dakika boyunca adeta ezip geçtiler. Baştan sona tam bir üstünlük sergilediler.

32 şut. 16'sı isabetli. Hugo Ekitike'nin dediği gibi, Kırmızılar bu gece rahatlıkla 10 gol atabilirdi; Türk takımını hezimetten kurtardılar.

Bu üstün performans, geçen sezon onları son 16 turunda eleyen son şampiyon PSG ile rövanş maçına çıkmalarını sağladı.

THE SUN

Liverpool, Galatasaray'ı ezici bir şekilde yenerek geri dönüşü tamamladı, Tottenham ise galip gelerek elendi.

MIRROR

TÜRK LOKUMU! Liverpool, Galatasaray'ı ezdi geçti. Salah Şamypiyonlar Ligi'nde 50. golünü attı ve nefesleri kesecek bir PSG çeyrek finaline zemin hazırladı.