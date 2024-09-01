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Liverpool, Fenerbahçe'nin rakibi Manchester United'ı dağıttı

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#Premier Lig#Liverpool#Manchester United
Liverpool, Fenerbahçenin rakibi Manchester Unitedı dağıttı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2024 20:06

İngiltere Premier Lig'in üçüncü haftasında Liverpool, deplasmanda karşılaştığı Manchester United'ı 3-0 mağlup etti ve 3'te 3 yaparak yoluna devam etti.

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Premier Lig'de 3. haftanın son maçında Manchester United ile Liverpool Old Trafford'da karşı karşıya geldi.

Liverpool, deplasmanda Manchester United'ı 3-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.

Arne Slot'un Liverpool'una galibiyeti getiren golleri 5 ve 42. dakikalarında Luis Diaz ve 55. dakikada Mohamed Salah kaydetti.

SALAH'TAN 1 GOL 2 ASİST

Liverpool'da Luis Diaz'ın gollerinde asisti yapan Mohamed Salah, bir de gol bularak toplamda 3 gole katkı verdi.

BİR GOL İPTAL EDİLDİ

Liverpool'un 6. dakikada Trent Alexander-Arnold'la bulduğu gol, yapılan VAR incelemesinin ardından gol iptal edildi.

Hollandalı Teknik Direktör Arne Slot yönetiminde ligde bu sezon çıktığı 3 maçı da kazanan Liverpool, puanını 9 yaptı. Manchester United ise üst üste ikinci yenilgisini alarak 3 puanda kaldı.

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MANU KADIKÖY'DE GELECEK

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki rakibi Manchester United ile 24 Ekim'de Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

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#Premier Lig#Liverpool#Manchester United

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