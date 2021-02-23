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GeriFutbol Liverpool fena karıştı! Beğendiği tweet başına iş açtı...
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Futbol
Haber Giriş: 23.02.2021 - 14:29 | Son Güncelleme:

Liverpool fena karıştı! Beğendiği tweet başına iş açtı...

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Liverpool fena karıştı! Beğendiği tweet başına iş açtı...
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Devre arası transfer döneminde kadrosuna Ozan Kabak'ı katan Liverpool'da son haftalarda işler hiç iyi gitmiyor. 98 yıl sonra ilk kez sahasında üst üste 4 maç kaybeden Liverpool'da bu kez yeni bir kriz patlak verdi.

Spor Arena Dış Haber | Liverpool'a ne oluyor? İki sene öncesinin Şampiyonlar Ligi, geçen sezonun ise Premier Lig şampiyonu Liverpool, bu sene kabus gibi bir sezon yaşıyor.

Sezon başından beri sakatlık problemleri ile uğraşan, ligde şampiyonluk ümitlerini kaybeden, hatta ilk 4 şansını zora sokan Liverpool'da yeni bir kriz meydana geldi.

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DERBİ YENİLGİSİ SONRASI TEPKİ ÇEKEN BEĞENİ

Liverpool'un Merseyside derbisinde Everton'a 2-0 mağlup olduğu maçta takımının ilk golünü atan Brezilyalı futbolcu Richarlison, Instagram hesabından Liverpool'a attığı gol sevincini paylaştı. Liverpool forveti Roberto Firmino ise vatandaşı Richarlison'un bu fotoğrafını Instagram'dan beğendi.

22 yıl sonra Anfield Road'da bir Merseyside derbisi kaybeden Liverpool'da Firmino'nun yaptığı bu beğeni ise Liverpool'u karıştırdı.

Liverpool fena karıştı Beğendiği tweet başına iş açtı...

TEHDİT MESAJLARI ALDI

Taraftarlar, Brezilyalı futbolcuyu sosyal medyadan ağır bir şekilde eleştirirken Firmino, bazı taraftarlardan tehdit mesajları aldı.

Ezeli rakiplerinin kendilerini iç sahada yendiği bir maçın ardından Firmino'nun yaptığı beğeninin kabul edilemez olduğunu belirten Liverpool taraftarlarının yıldız futbolcu için yaptığı yorumlardan bazıları şu şekildeydi;

''Kanım dondu!''

''Yenildiğimiz maç sonrası Firmino, Richarlison'un fotoğrafını nasıl beğenir? Kabul edilemez''

''Firmino'yu yazın hemen göndermeliyiz, bu hareketinden sonra artık bu takımda kalamaz''

''Yenildiğimiz bir derbi sonrası rakip futbolcunun paylaşımını beğenemez. Onu istemiyoruz!''

''Üzgünüz Bobby, buraya kadarmış''

Liverpool fena karıştı Beğendiği tweet başına iş açtı...

RICHARLISON NE PAYLAŞTI?

Richarlison, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına ''En iyisinden başka hiçbir şey yeterli değildir'' sözlerini kullanmıştı.

98 YIL SONRA GELEN BAŞARISIZLIĞIN SUÇUNU OZAN'A ATMIŞLARDI!

Liverpool'un Everton'a kaybettiği maçın ardından İngiliz basını Ozan Kabak'a yüklenmiş ve maç puanlarında en düşük puanı Ozan Kabak'a vermişlerdi.

Liverpool fena karıştı Beğendiği tweet başına iş açtı...

Ozan Kabak, Everton maçından daha birkaç gün öncesinde Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Leipzig maçında ise takımın en iyisi seçilmiş ve haftanın 11'ine girmişti.

Liverpool 98 sene sonra evinde üst üste 4 kez yenilirken ligde 6.lığa kadar geriledi ve lider Manchester City'nin 19 puan gerisine düştü.

Liverpool fena karıştı Beğendiği tweet başına iş açtı...

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