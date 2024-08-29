×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Liverpool, Federico Chiesa'yı transfer etti

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Liverpool#Chiesa
Liverpool, Federico Chiesayı transfer etti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2024 18:10

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, İtalya'nın Juventus takımından Federico Chiesa'yı kadrosuna kattı.

Haberin Devamı

Liverpool Kulübü, 26 yaşındaki İtalyan kanat oyuncusu Chiesa ile uzun süreli sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında, transferin bonuslarla 12,5 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştiği ve Chiesa ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı öne sürüldü.

Kariyerine Fiorentina'da başlayan Chiesa, 2020'den bu yana görev yaptığı Juventus'ta 2 İtalya Kupası ve bir İtalya Süper Kupa zaferleri yaşadı. Siyah-beyazlı takımda 131 maça çıkan İtalyan futbolcu, 32 gol ve 23 asistlik performans sergiledi.

Chiesa, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona ulaştığı İtalya Milli Takımı'nda ise 51 karşılaşmada 7 gol kaydetti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Liverpool#Chiesa

BAKMADAN GEÇME!