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Liverpool, evinde Nottingham Forest'a 55 yıl sonra yenildi

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#Premier Lig#Liverpool#Nottingham Forest
Liverpool, evinde Nottingham Foresta 55 yıl sonra yenildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2024 21:11

İngiltere Premier Lig'de Nottingham Forest, Liverpool'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek 55 yıl sonra rakibinin sahasında galibiyet sevinci yaşadı.

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Premier Lig'in 4. haftasında Liverpool, Anfield'da ile Nottingham Forest ile karşılaştı. Sezona 3 maçta 3 galibiyet alarak başlayan ve kalesini gole kapatan Kırmızılar, ilk yarıda bir topu direkten dönerken girdiği pozisyonlardan yararlanamadı. 72. dakikada Callum Hudson-Odoi'nin attığı golle konuk ekip 1-0 öne geçti.

Golün ardından ataklarını sıklaştıran Liverpool, skor üretemedi ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Sezona Teknik Direktör Arne Slot yönetiminde başlayan Liverpool, ilk yenilgisini bu maçta aldı ve 9 puanda kaldı. Nottingham Forest ise 4 maç sonunda puanını 8'e yükseltti.

Anfield'da son olarak 1969 yılında galibiyet elde eden Nottingham ekibi 55 yıl sonra bir ilke imza attı.

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#Premier Lig#Liverpool#Nottingham Forest

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