Liverpool Everton maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Everton ile oynadığı son 23 resmi maçı kaybetmeyen Liverpool, kulüp tarihinde herhangi bir rakibine karşı yakaladığı en uzun seriyi devam ettirmek istiyor. Liverpool'u Premier Lig'de 20 maçtır yenemeyen Everton, lig tarihinde herhangi bir takıma karşı en uzun galibiyet hasretini yaşıyor. Premier Lig tarihinde en fazla beraberliğe sahne olan karşılaşmalar Liverpool ile Everton arasında oynandı. Premier Lig'de üç maçtır sahadan puansız ayrılan Liverpool, Aralık 2002'den bu yana üst üste dört yenilgi almıyor. Şimdi gözler bu akşam oynanacak karşılaşmada.. İşte canlı yayın bilgileri
Bu sezon Premier Lig'de sekiz deplasman golü atan Dominic Calvert-Lewin, lig tarihinde Everton formasıyla daha fazla sayıya ulaşan tek oyuncu olan Romelu Lukaku'nun rekorunu egale etmek istiyor.
LİVERPOOL EVERTON MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?
Liverpool Everton maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.