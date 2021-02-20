Liverpool Everton maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Bu sezon Premier Lig'de sekiz deplasman golü atan Dominic Calvert-Lewin, lig tarihinde Everton formasıyla daha fazla sayıya ulaşan tek oyuncu olan Romelu Lukaku'nun rekorunu egale etmek istiyor.

LİVERPOOL EVERTON MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Liverpool Everton maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.