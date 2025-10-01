×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Liverpool efsanesi Carragher'dan Galatasaray yenilgisi sonrası sert sözler! 'Liverpool futbol oynamıyor, basketbol oynuyor! Artık parasını hak etmeli'

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Liverpool#Jamie Carragher
Liverpool efsanesi Carragherdan Galatasaray yenilgisi sonrası sert sözler Liverpool futbol oynamıyor, basketbol oynuyor Artık parasını hak etmeli
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2025 13:00

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’u 1-0 mağlup ettiği karşılaşma sonrası, kırmızıların efsanevi eski savunmacısı Jamie Carragher, Arne Slot’a sert eleştirilerde bulundu. Carragher, Slot için, ‘Artık parasını hak etmeli’ derken yenilginin sürpriz olmadığını savundu. İşte detaylar…

Haberin Devamı

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool’u İstanbul’da 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından, Liverpool’un efsanevi eski savunmacısı Jamie Carragher, takımın performansını sert sözlerle eleştirdi.

Gözden KaçmasınGalatasarayın tarihi Liverpool galibiyeti sonrasında övgü yağdırdılar: Kenarda sanki Lucescunun ruhu vardı Frankfurt mağlubiyeti Okan Buruka yazdıysa...Galatasaray'ın tarihi Liverpool galibiyeti sonrasında övgü yağdırdılar: 'Kenarda sanki Lucescu'nun ruhu vardı! 'Frankfurt mağlubiyeti Okan Buruk'a yazdıysa...'Haberi görüntüle

CBS Sports’a konuşan Carragher, Liverpool’un sahadaki oyun planını ve genel yapısını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

“Kendimi bir üst düzey takımı izliyormuş gibi hissetmiyorum. Liverpool şu anda futbol oynamıyor, basketbol oynuyorlar. Oyun sürekli bir o kalede, bir bu kalede. Üst düzey takımlar böyle oynamaz.”

Liverpool efsanesi Carragherdan Galatasaray yenilgisi sonrası sert sözler Liverpool futbol oynamıyor, basketbol oynuyor Artık parasını hak etmeli

"YILDIZ TRANSFERLER GELDİ AMA SAVUNMA KİMLİĞİ GİTTİ"

Carragher, Liverpool’un son dönemdeki transfer politikasının takıma denge getirmediğini savundu:

Haberin Devamı

“Liverpool, çalışkan ve dengeli bir takımdı. Ancak bu yapının üzerine biraz yıldız tozu serptiler; pahalı ve yetenekli oyuncular getirdiler. Ne var ki hücumda kayda değer bir gelişme göremiyoruz ama savunmada çok şey kaybedildi.”

Gözden KaçmasınGalatasaray’ın Liverpool zaferi İngiltere basınını şoke etti: Türkiye’de facia İstanbul mucizesiGalatasaray’ın Liverpool zaferi İngiltere basınını şoke etti: Türkiye’de facia! İstanbul mucizesiHaberi görüntüle

SLOT'A MESAJ: “ARTIK PARASINI HAK ETMELİ”

Teknik direktör Arne Slot’un sezona iyi bir başlangıç yapamadığını belirten Carragher, baskının arttığını söyledi:

“Geçen sezon işler oldukça rayındaydı. Ama artık Slot gerçekten parasını hak etmek zorunda, çünkü sahada ciddi problemler var ve çözüm bekliyor.”

Liverpool efsanesi Carragherdan Galatasaray yenilgisi sonrası sert sözler Liverpool futbol oynamıyor, basketbol oynuyor Artık parasını hak etmeli

FLORİAN WİRTZ ELEŞTİRİSİ: “SAHADA YOK GİBİ”

Carragher, sezon başında büyük beklentilerle transfer edilen Alman yıldız Florian Wirtz’in de beklentilerin altında kaldığını söyledi:

“Takımın dengesi doğru değil. En göze çarpan örnek Florian Wirtz sahada yok gibi. Genç bir oyuncu, yeni bir lige uyum sağlamaya çalışıyor ama şu an için ilk 11’de yeri olmamalı. Liverpool, geçen sezonki yapısına dönmeli, güveni ve savunma disiplinini yeniden inşa etmeli.”

Gözden KaçmasınSalah neye uğradığını şaşırdı Galatasaray maçında dikkat çeken anlarSalah neye uğradığını şaşırdı! Galatasaray maçında dikkat çeken anlarHaberi görüntüle

"BU PERFORMANS SÜRPRİZ DEĞİL"

Carragher’a göre Galatasaray mağlubiyeti sürpriz değil, çünkü bu çöküş sezonun başından beri kendini belli ediyordu:

Haberin Devamı

“Bu sadece bir mağlubiyet değil; asıl sorun, takımın sahada nasıl bir görüntü verdiği. Sezon başındaki Newcastle maçında, rakip 10 kişi kalmışken bile Liverpool ikinci yarıda ezildi. Bu, o günden belliydi. Crystal Palace, Liverpool karşısında bu sezon bir maçta yaratılan en fazla net gol pozisyonunu (7) üretti. Ve bu takım şu an ligin şampiyonu! Bu bir şok değil, adım adım geldi. Artık teknik direktörün bunu düzeltmesi şart.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Liverpool#Jamie Carragher

BAKMADAN GEÇME!