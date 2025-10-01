Liverpool efsanesi Carragher'dan Galatasaray yenilgisi sonrası sert sözler! 'Liverpool futbol oynamıyor, basketbol oynuyor! Artık parasını hak etmeli'

Haberin Devamı

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool’u İstanbul’da 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından, Liverpool’un efsanevi eski savunmacısı Jamie Carragher, takımın performansını sert sözlerle eleştirdi.

CBS Sports’a konuşan Carragher, Liverpool’un sahadaki oyun planını ve genel yapısını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

“Kendimi bir üst düzey takımı izliyormuş gibi hissetmiyorum. Liverpool şu anda futbol oynamıyor, basketbol oynuyorlar. Oyun sürekli bir o kalede, bir bu kalede. Üst düzey takımlar böyle oynamaz.”

"YILDIZ TRANSFERLER GELDİ AMA SAVUNMA KİMLİĞİ GİTTİ"

Carragher, Liverpool’un son dönemdeki transfer politikasının takıma denge getirmediğini savundu:

Haberin Devamı

“Liverpool, çalışkan ve dengeli bir takımdı. Ancak bu yapının üzerine biraz yıldız tozu serptiler; pahalı ve yetenekli oyuncular getirdiler. Ne var ki hücumda kayda değer bir gelişme göremiyoruz ama savunmada çok şey kaybedildi.”

SLOT'A MESAJ: “ARTIK PARASINI HAK ETMELİ”

Teknik direktör Arne Slot’un sezona iyi bir başlangıç yapamadığını belirten Carragher, baskının arttığını söyledi:

“Geçen sezon işler oldukça rayındaydı. Ama artık Slot gerçekten parasını hak etmek zorunda, çünkü sahada ciddi problemler var ve çözüm bekliyor.”

FLORİAN WİRTZ ELEŞTİRİSİ: “SAHADA YOK GİBİ”

Carragher, sezon başında büyük beklentilerle transfer edilen Alman yıldız Florian Wirtz’in de beklentilerin altında kaldığını söyledi:

“Takımın dengesi doğru değil. En göze çarpan örnek Florian Wirtz sahada yok gibi. Genç bir oyuncu, yeni bir lige uyum sağlamaya çalışıyor ama şu an için ilk 11’de yeri olmamalı. Liverpool, geçen sezonki yapısına dönmeli, güveni ve savunma disiplinini yeniden inşa etmeli.”

Gözden Kaçmasın Salah neye uğradığını şaşırdı! Galatasaray maçında dikkat çeken anlar Haberi görüntüle

"BU PERFORMANS SÜRPRİZ DEĞİL"

Carragher’a göre Galatasaray mağlubiyeti sürpriz değil, çünkü bu çöküş sezonun başından beri kendini belli ediyordu:

Haberin Devamı

“Bu sadece bir mağlubiyet değil; asıl sorun, takımın sahada nasıl bir görüntü verdiği. Sezon başındaki Newcastle maçında, rakip 10 kişi kalmışken bile Liverpool ikinci yarıda ezildi. Bu, o günden belliydi. Crystal Palace, Liverpool karşısında bu sezon bir maçta yaratılan en fazla net gol pozisyonunu (7) üretti. Ve bu takım şu an ligin şampiyonu! Bu bir şok değil, adım adım geldi. Artık teknik direktörün bunu düzeltmesi şart.”