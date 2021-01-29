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GeriFutbol Liverpool, deplasmanda Tottenham'ı 3 golle geçti
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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.01.2021 - 01:45 | Son Güncelleme:

Liverpool, deplasmanda Tottenham'ı 3 golle geçti

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Liverpool, deplasmanda Tottenham'ı 3 golle geçti
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İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Liverpool, deplasmanda Tottenham'ı 3-1 yendi.

Liverpool, Tottenham Hotspur Stadı'nda konuk olduğu Tottenham'a karşı 45 4. dakikada Roberto Firmino'nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Alman teknik direktör Jurgen Kloop'un öğrencileri 47. dakikada Trent Alexander-Arnold'un attığı golle farkı 2 yaparken, Londra temsilcisi Tottenham, Pierre Hojbjerg'in golüyle skoru 2-1 yaptı.

Liverpool, 65. dakikada Sadio Mane'nin attığı golle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Liverpool, 37 puanla ligde 4. sıraya yükselirken, Tottenham 33 puanla 6. sırada yer aldı

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