Liverpool'a konuk olduğu son dokuz resmi maçın sadece birini kaybeden Chelsea, tek mağlubiyetini Premier Lig'deki son ziyaretinde aldı.

Şampiyonluğunu garantiledikten sonra çıktığı beş Premier Lig maçında sekiz puan kaybeden Liverpool, daha önceki kırk karşılaşmada sadece yedi puan bırakmıştı.

Premier Lig'de çıktığı son iki maçta altısı isabetli toplam 10 şut çeken Liverpool forveti Mohamed Salah, bu şutların hiçbirinde fileleri bulamadı. Chelsea formasıyla çıktığı son 10 Premier Lig maçında altı gol atan Olivier Giroud, daha önceki 46 karşılaşmada sadece beş gol sevinci yaşayabilmişti.

Liverpool Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Liverpool Chelsea maçı bu akşam saat 22:15'te başlayacak. Mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.