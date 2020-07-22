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Spor Arena
Haber Giriş: 22.07.2020 - 17:58,Son Güncelleme:

Liverpool Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

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Liverpool Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
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Premier Lig'de Chelsea ile oynadığı son iki maçı kazanan Liverpool, aynı sayıda galibiyeti daha önceki 13 karşılaşmada alabilmişti. Şimdi gözler bu akşam oyananacak karşılaşmaya çevrildi. Peki Liverpool Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak.

Liverpool'a konuk olduğu son dokuz resmi maçın sadece birini kaybeden Chelsea, tek mağlubiyetini Premier Lig'deki son ziyaretinde aldı.

Şampiyonluğunu garantiledikten sonra çıktığı beş Premier Lig maçında sekiz puan kaybeden Liverpool, daha önceki kırk karşılaşmada sadece yedi puan bırakmıştı.

Premier Lig'de çıktığı son iki maçta altısı isabetli toplam 10 şut çeken Liverpool forveti Mohamed Salah, bu şutların hiçbirinde fileleri bulamadı. Chelsea formasıyla çıktığı son 10 Premier Lig maçında altı gol atan Olivier Giroud, daha önceki 46 karşılaşmada sadece beş gol sevinci yaşayabilmişti.

Liverpool Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Liverpool Chelsea maçı bu akşam saat 22:15'te başlayacak. Mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.

 

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