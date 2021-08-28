Canlı Anlatım: Liverpool Chelsea Maçı
İngiltere Premier Lig'in 3. haftası dev bir maça sahne oluyor. Liverpool ile Chelsea arasında oynanan mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
Liverpool ile Chelsea, Premier Lig'in 3. haftasında karşı karşıya geliyor.
LIVERPOOL 1 - 1 CHELSEA
GOL: 22' Kai Havertz (Chelsea) - 45+5 Mohamed Salah (Liverpool)
İlk yarı oynanıyor...
İLK 11'LER
Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Elliott, Mane, Salah, Firmino
Chelsea: Mendy, Rüdiger, Azpilicueta, Christensen, James, Kante, Jorginho, Alonso, Mount, Havertz, Lukaku
Thomas Tuchel'in çalıştırdığı takımlara rakip olduğu ilk 13 maçın sadece birini kaybeden Jürgen Klopp, son iki karşılaşmada meslektaşına mağlup oldu. Klopp'un kariyerinde üst üste 3+ yenilgi aldığı sadece üç çalıştırıcı var: Felix Magath, Thomas Doll ve Thomas Schaaf. Chelsea'ye rakip olduğu 17 resmi maçta 7 gol atan Sadio Mane'nin İngiltere kariyerinde filelerini daha fazla havalandırdığı sadece iki rakibi var: Crystal Palace ve Aston Villa.
LİVERPOOL CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Liverpool Chelsea maçı bu akşam saat 19:30'da başladı. Mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayınlanıyor.