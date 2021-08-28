Canlı Anlatım: Liverpool Chelsea Maçı

Liverpool ile Chelsea, Premier Lig'in 3. haftasında karşı karşıya geliyor.

LIVERPOOL 1 - 1 CHELSEA

GOL: 22' Kai Havertz (Chelsea) - 45+5 Mohamed Salah (Liverpool)

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Elliott, Mane, Salah, Firmino

Chelsea: Mendy, Rüdiger, Azpilicueta, Christensen, James, Kante, Jorginho, Alonso, Mount, Havertz, Lukaku

Thomas Tuchel'in çalıştırdığı takımlara rakip olduğu ilk 13 maçın sadece birini kaybeden Jürgen Klopp, son iki karşılaşmada meslektaşına mağlup oldu. Klopp'un kariyerinde üst üste 3+ yenilgi aldığı sadece üç çalıştırıcı var: Felix Magath, Thomas Doll ve Thomas Schaaf. Chelsea'ye rakip olduğu 17 resmi maçta 7 gol atan Sadio Mane'nin İngiltere kariyerinde filelerini daha fazla havalandırdığı sadece iki rakibi var: Crystal Palace ve Aston Villa.

LİVERPOOL CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Liverpool Chelsea maçı bu akşam saat 19:30'da başladı. Mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayınlanıyor.