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GeriFutbol Liverpool, Brighton deplasmanında galibiyeti 90 3'te kaçırdı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 28.11.2020 - 18:35 | Son Güncelleme:

Liverpool, Brighton deplasmanında galibiyeti 90 3'te kaçırdı

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Liverpool, Brighton deplasmanında galibiyeti 90 3'te kaçırdı
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İngiltere Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda Brighton & Hove Albion ile 1-1 berabere kaldı.

Premier Lig'in 10. haftasında Liverpool, Amex Stadı'nda Brighton ile karşılaştı.

Son şampiyon Liverpool, 60. dakikada Diogo Jota'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi Brighton'da Pascal Gross, 90 3. dakikada penaltıdan attığı golle maçın skorunu belirledi: 1-1.

Puanını 21'e çıkaran Liverpool maç fazlasıyla liderliğe yükselirken, 10 puanlı Brighton 16. sırada yer aldı

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