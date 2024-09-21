Liverpool - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig Liverpool Bournemouth maçı canlı izle bilgisi

Haberin Devamı

İngiltere Premier Lig’in 5. haftasında Liverpool, Bournemouth’u konuk ediyor. Liverpool'da Mohamed Salah, Luiz Diaz, Szoboszlai gösterdikleri performanslarla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Ev sahibi Liverpool, Bournemouth ile oynadığı son 10 Premier Lig maçının dokuzunu kazanırken 2023 yılında tek yenilgisini almıştı. Liverpool Bournemouth maçı detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Liverpool - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın detayları...

LİVERPOOL- BOURNEMOUTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig’de Liverpool - Bournemouth maçı 21 Eylül 2024 Cumartesi saat 17.00’da başlayacak. Mücadele beİN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

PREMİER LİG PUAN DURUMU VE SIRALAMASI

1- Manchester City 12 puan

2- Arsenal 10 puan

3- Newcastle United 10 puan

4- Liverpool 9 puan

5- Aston Villa 9 puan

6-Brighton 8 puan

7-Nottingham Forest 8 puan

8- Chelsea 7 puan