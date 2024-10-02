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Liverpool Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Liverpool Bologna maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

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#Şampiyonlar Ligi#Liverpool#Bologna
Liverpool Bologna maçı ne zaman, saat kaçta Şampiyonlar Ligi Liverpool Bologna maçı şifresiz mi, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2024 16:38

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftada Bologna'yı ağırlayacak. İngiliz ekibi, Premier Lig'deki performansıyla dikkat çekerken, Bologna karşısında da 3 puanı hanesine yazdırmanın peşinde. Gözle bu akşam oynanacak mücadelede. Peki Liverpool Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Liverpool Bologna maçı şifresiz mi, hangi kanalda? işte ayrıntılar...

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Liverpool ve Bologna bu akşam karşı karşıya geliyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu, bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenleniyor. İngiliz ekibi, önceki maçta Milan ile mücadele etmiş ve sahadan 3-1 galibiyetle ayrılmıştı. Şimdi de Bologna karşısında 2'de 2 yapmak istiyor. İşte Şampiyonlar Ligi Liverpool Bologna maçı canlı yayın bilgisi...

LIVERPOOL BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Liverpool - Bologna Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam (2 Ekim) saat 22:00'de başlayacak.

Anfield'da oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak izlenebilecek.

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#Şampiyonlar Ligi#Liverpool#Bologna

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