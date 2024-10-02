Liverpool Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Liverpool Bologna maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

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Liverpool ve Bologna bu akşam karşı karşıya geliyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu, bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenleniyor. İngiliz ekibi, önceki maçta Milan ile mücadele etmiş ve sahadan 3-1 galibiyetle ayrılmıştı. Şimdi de Bologna karşısında 2'de 2 yapmak istiyor. İşte Şampiyonlar Ligi Liverpool Bologna maçı canlı yayın bilgisi...

LIVERPOOL BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Liverpool - Bologna Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam (2 Ekim) saat 22:00'de başlayacak.

Anfield'da oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak izlenebilecek.