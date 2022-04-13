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Liverpool Benfica maçı saat kaçta, hangi kanalda?

#Şampiyonlar Ligi#Liverpool#Benfica
Liverpool Benfica maçı saat kaçta, hangi kanalda

Liverpool Benfica maçı ile iki ekip rövanş mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Lisbon’da oynanan ilk maçtan 3-1’lik galibiyetle ayrılan Liverpool, daha önce Avrupa Kupası/Şampiyonlar Ligi’nde Benfica'yı eleme turlarındaki iki karşılaşmayı da kazanarak elediği sezonları şampiyon olarak tamamladı. Şampiyonlar Ligi eleme turlarında sadece iki takım Liverpool’u deplasmanda iki farkla mağlup etmeyi başardı: Benfica. Şimdi gözler maç saatine çevrildi. Peki Liverpool Benfica maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Şampiyonlar Ligi’nde Portekiz temsilcileriyle oynadığı son beş maçı kazanan Liverpool, bu karşılaşmaların üçünde kalesini gole kapattı ve toplam 16 gol attı. İngiliz ekibi, Benfica’ya mağlup olduğu Mart 2006’dan bu yana Portekiz ekiplerini ağırladığı dokuz karşılaşmanın hiçbirini kaybetmedi.

Şampiyonlar Ligi eleme turlarında ilk ayağını kazandığı son 12 eşleşmede tur atlayan Liverpool, bu şekilde sadece 2001/02 sezonunda Bayer Leverkusen ile oynadığı çeyrek finalde turnuvaya veda etti. Şampiyonlar Ligi deplasmanlarında oynadığı son dokuz maçın sadece birini kazanan Benfica tek galibiyetini geçen ay Ajax’ı elediği eşleşmede aldı. Portekiz ekibi, turnuvada sadece Eylül-Ekim 2011’de üst üste iki dış saha galibiyeti aldı. Jürgen Klopp yönetiminde Şampiyonlar Ligi’nde üçüncü kez yarı finale çıkmayı hedefleyen Liverpool, turnuva tarihinde daha önce oynadığı yarı final sayısını yakalamayı hedefliyor.

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Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool formasıyla 14 iç saha golü atan Mohamed Salah, kulüp tarihinde en yüksek sayıya ulaşan oyuncu olmayı hedefliyor. Benfica’nın Şampiyonlar Ligi tarihinde bu sezon dokuz maçta beş gol atan Darwin Nunez’dan daha yüksek sayıya ulaşan bir oyuncu bulunmuyor. Jürgen Klopp’un Liverpool’un başına geçtiği 2017/18 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi’nde Mohamed Salah’tan daha fazla golle sonuçlanan sekansa dahil olan tek oyuncu Robert Lewandowski. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde 500+ dakika süre alan oyuncular arasında en fazla top taşıma yapan kanat oyuncusu Benfica forması giyen Rafa.

LİVERPOOL BENFİCA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Liverpool Benfica maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Mücadele EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak

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#Şampiyonlar Ligi#Liverpool#Benfica

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