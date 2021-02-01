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GeriFutbol Liverpool, Ben Davies transferiyle savunmasına takviye yaptı
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Futbol
Haber Giriş: 01.02.2021 - 23:41 | Son Güncelleme:

Liverpool, Ben Davies transferiyle savunmasına takviye yaptı

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Liverpool, Ben Davies transferiyle savunmasına takviye yaptı
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İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, İngiltere 2. Ligi (Championship) ekibi Preston North End'in oyuncusu Ben Davies'i transfer etti.

Virgil van Dijk, Joe Gomez ve Joel Matip'in sakatlıkları nedeniyle teknik direktör Jürgen Klopp'un kadro kurmakta zorlandığı Liverpool, savunma bölgesine takviye yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki İngiliz stoper Davies ile uzun süreli sözleşme imzalandı. Taraflar arasındaki anlaşma gereği Sepp van den Berg'in sezon sonuna kadar Preston North End'e kiralanacağı da belirtildi.

İngiliz basını, Liverpool'un, Davies'in bonservisini 1,6 milyon sterlin karşılığında aldığını öne sürdü.

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