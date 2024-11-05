Liverpool-Bayer Leverkusen maçı canlı izle: Liverpool-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Liverpool ve Bayer Leverkusen, Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geliyor. Bundesliga'da geçen sezon şampiyon olan Leverkusen, Şampiyonlar Ligi'nde 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Liverpool ise Premier Lig'in 10. haftasında 25 puanla lider koltuğunda oturuyor. Futbolseveler bu akşam oynanacak mücadelenin yayın bilgilerini araştırıyor. İşte ayrıntılar...

LIVERPOOL-BAYER LEVERKUSEN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan Liverpool - Bayer Leverkusen karşılaşması ile sürüyor. Anfield’da oynanacak mücadele bu akşam (5 Kasım) saat 23.00'te başlayacak.

Kritik mücadele tabii Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.