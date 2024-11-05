×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Liverpool-Bayer Leverkusen maçı canlı izle: Liverpool-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Güncelleme Tarihi:

#Şampiyonlar Ligi#Liverpool#Bayer Leverkusen
Liverpool-Bayer Leverkusen maçı canlı izle: Liverpool-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2024 14:58

UEFA Şampiyonlar Ligi dördüncü hafta bugün oynanacak mücadelelerle başlıyor. Liverpool, bu akşam Bayer Leverkusen’i ağırlayacak. Premier Lig'de Liverpool, sahasında Brighton'ı Cody Gakpo ve Muhammed Salah'ın golleriyle 2-1 yenerek Manchester City'nin kaybettiği haftada yeniden zirvenin sahibi oldu. İngiliz ekibi, Bayer Leverkusen karşısında da galibiyet istiyor. Peki Liverpool-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Haberin Devamı

Liverpool ve Bayer Leverkusen, Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geliyor. Bundesliga'da geçen sezon şampiyon olan Leverkusen, Şampiyonlar Ligi'nde 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Liverpool ise Premier Lig'in 10. haftasında 25 puanla lider koltuğunda oturuyor. Futbolseveler bu akşam oynanacak mücadelenin yayın bilgilerini araştırıyor. İşte ayrıntılar...

LIVERPOOL-BAYER LEVERKUSEN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan Liverpool - Bayer Leverkusen karşılaşması ile sürüyor. Anfield’da oynanacak mücadele bu akşam (5 Kasım) saat 23.00'te başlayacak.

Kritik mücadele tabii Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şampiyonlar Ligi#Liverpool#Bayer Leverkusen

BAKMADAN GEÇME!