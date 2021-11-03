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Liverpool Atletico Madrid maçı saat kaçta hangi kanalda?

#Liverpool#Atletico Madrid#Liverpool Atletico
Liverpool Atletico Madrid maçı saat kaçta hangi kanalda

Liverpool Atletico Madrid maçı Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu anlara tanık edecek. 9 puanla liderlik koltuğunda oturan Liverpool, 4 puanla takibinde yer alan Atletico Madrid ile karşılaşacak. İspanyol ve İngiliz futbolunun öncüsü olan iki takım, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda kozlarını paylaşacak. Peki, Liverpool Atletico Madrid maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte, o detaylar

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Liverpool Atletico Madrid maçı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Kariyerleri boyunca 9 kez karşı karşıya gelen Liverpool ve Atletico Madrid, bu maçların 3'ünü beraberlikle tamamladı. 2 karşılaşmadan Liverpool, 4 karşılaşmadan ise Atletico Madrid üstünlük ile ayrıldı. Peki, Liverpool Atletico Madrid maçı saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o detaylar

LİVERPOOL ATLETİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 3'üncü Hafta mücadelesi kapsamında Liverpool, Atletico Madrid'i konuk edecek. 3 Kasım Perşembe günü saat 23.00'da oynanacak karşılaşma, Exxen üzerinden canlı izlenebilecek.

 

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