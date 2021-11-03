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Liverpool Atletico Madrid maçı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Kariyerleri boyunca 9 kez karşı karşıya gelen Liverpool ve Atletico Madrid, bu maçların 3'ünü beraberlikle tamamladı. 2 karşılaşmadan Liverpool, 4 karşılaşmadan ise Atletico Madrid üstünlük ile ayrıldı. Peki, Liverpool Atletico Madrid maçı saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o detaylar

LİVERPOOL ATLETİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 3'üncü Hafta mücadelesi kapsamında Liverpool, Atletico Madrid'i konuk edecek. 3 Kasım Perşembe günü saat 23.00'da oynanacak karşılaşma, Exxen üzerinden canlı izlenebilecek.