Liverpool Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçlarında Liverpool ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. İspanya'nın güçlü ekibi Atletico Madrid'in turnuvanın son şampiyonuna konuk olacağı maç öncesi, maça ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Liverpool Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Liverpool ve Atletico Madrid, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında, karşı karşıya gelecek. Atletico Madrid, son 16 turu ilk maçında son şampiyon Liverpool'u 1-0 mağlup etmişti. Gözler şimdi çeyrek finalistin belli olacağı müsabakada. İşte, Liverpool Atletico Madrid maçı hakkında tüm ayrıntılar...
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda heyecan başlıyor. Liverpool ile Atletico Madrid bu akşam rövanş maçında karşılaşacak. TSİ 23:00'da başlayacak maç, beIN SPORTS 2 kanalında ekranlara gelecek. Mücadelede, Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie düdük çalacak.
İki ekip arasında İspanya'da oynanan ilk karşılaşmayı Atletico Madrid, 1-0'lık skorla kazanmıştı.
İLK 11'LER
Liverpool: Adrian, Alexander-Arnold, Van Dijk, Gomez, Robertson, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Salah, Mane, Firmino
Atletico Madrid: Oblak, Trippier, Savic, Felipe, Renan Lodi, Koke, Thomas Partey, Saul, Correa, Joao Felix, Morata
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle