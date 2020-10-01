İki takım arasında son oynanan karşılaşmalar gollü mücadelelere sahne oldu. İki karşılaşma beraberlikle sonuçlarnırken, son beş karşılaşmanın ikisini Liverpool, bir karşılaşmayı ise Arsenal kazandı.

Liverpool Arsenal maçı saat kaçta hangi kanalda?

Liverpool Arsenal maçı bu akşam saat 21:45'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ve Misli.com'dan canlı olarak yayınlanacak.