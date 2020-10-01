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Spor Arena
Haber Giriş: 01.10.2020 - 15:43 | Son Güncelleme:

Liverpool Arsenal maçı saat kaçta hangi kanalda?

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Liverpool Arsenal maçı saat kaçta hangi kanalda?
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Liverpool Arsenal karşılaşması İngiltere Ligi'nin iki güçlü temsilcisi kupa mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Spor severler karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. Peki Liverpool Arsenal maçı saat kaçta hangi kanalda?

İki takım arasında son oynanan karşılaşmalar gollü mücadelelere sahne oldu. İki karşılaşma beraberlikle sonuçlarnırken, son beş karşılaşmanın ikisini Liverpool, bir karşılaşmayı ise Arsenal kazandı.

Liverpool Arsenal maçı saat kaçta hangi kanalda?

Liverpool Arsenal maçı bu akşam saat 21:45'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ve Misli.com'dan canlı olarak yayınlanacak.

 

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