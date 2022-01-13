Liverpool Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Liverpool ile Arsenal, İngiltere EFL Kupası yarı final ilk maçında kozlarını Anfield'da paylaşacak. Mücadele öncesinde iki takımın kadro bilgileri ve canlı yayın detayları merak ediliyor. İşte maç önü istatistikler

LİVERPOOL ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Liverpool Arsenal maçı bu akşam saat 22:45'te başlayacak. Mücadele beIN SPORTS HD 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

LIVERPOOL

Hem Covid-19 karantinasındakiler hem de Afrika Uluslar Kupası'na gidenler nedeniyle Liverpool'da ciddi eksikler söz konusu...

Mohamed Salah, Sadio Mane ve Naby Keita ülkelerinin (Mısır, Senegal & Gine) milli takımlarında; Trent Alexander-Arnold ve Alisson Becker Koronavirüs karantinalarını sonlandırıp antrenmanlara döndü. Becker ilk 11'de olacak kadar hazır durumda fakat Alexander-Arnold muhtemelen yedekte bekleyecek. Conor Bradley sağ bekte en muhtemel tercih gibi gözüküyor...

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Kendisi de Covid-19 karantina süreci geçiren TD Jürgen Klopp, Thiago Alcantara ve Divock Origi'nin sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda olmayacaklarını açıkladı. Andy Robertson hazır fakat ilk 11'de başlaması beklenmiyor. Bunca eksik sonrası hücumda Diogo Jota ve Takumi Minamino ortaklığı izleyeceğiz. Robertson yerine sol bekte Konstantinos Tsimikas forma giyecek.

ARSENAL

Arsenal cephesinin de Liverpool'dan pek farkı yok...

Nicolas Pepe, Mohamed Elneny ve Thomas Partey ülkelerinin (Fildişi Sahili, Mısır & Gana) milli takımlarında; Granit Xhaka Koronavirüs karantinasında. Emile Smith Rowe ve Takehiro Tomiyasu maç saati netleşecek, Tomiyasu ilk 11 başlayabilir. Albert Sambi Lokonga ve Charlie Patino gibi genelde "ana tercih olmayan" isimleri sahada görebiliriz.

Sol bekte Kieran Tierney, forvet arkasında Martin Odegaard, hücum merkezinde Alexandre Lacazette yerlerini koruyacak.

TD Mikel Arteta; "Birçok nedenden; milli maçlar, Covid-19 ya da sakatlık gibi; oyuncularımızı sürekli kaybediyoruz. Günden güne bu durum değişebiliyor ve her sabah uyandığımızda ne olacağını bilmeden yataktan kalkıyoruz. Yapmamız gereken buna adapte olmak, hangi oyuncuların kullanılabilir olduğunu görüp hızlı reaksiyon almak..." dedi.

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ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Liverpool'un son 6 maçının 5'i "karşılıklı goller" ile en az 3 gol atılarak tamamlandı.

- Son 2 maçını kaybeden Arsenal, bu 2 yenilgi öncesi üst üste 5 galibiyet elde etmişti.