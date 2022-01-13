Liverpool Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
ÖTV kararıyla otomobil fiyatları düştü Model model hesapladık...ÖTV kararıyla otomobil fiyatları düştü! Model model hesapladık...#ÖTV
Zincir marketlere ürün freni: Yasak geliyorZincir marketlere ürün freni: Yasak geliyor#Zincir Marketler
Ortalığı karıştıran yalan beyan ve hapis iddiası... Djokovic Avustralya Açıkta oynayabilecek mi 10 soru 10 yanıtOrtalığı karıştıran yalan beyan ve hapis iddiası...' Djokovic Avustralya Açık'ta oynayabilecek mi? 10 soru 10 yanıt#Novak Djokovic
Cemaat yurtlarına dair önyargısız yedi hükümCemaat yurtlarına dair önyargısız yedi hüküm#Enes Kara
28 ilde ‘Kene’ operasyonu Vatandaşın kâbusu olmuşlardı28 ilde ‘Kene’ operasyonu! Vatandaşın kâbusu olmuşlardı#Emniyet Genel Müdürlüğü
Prostat kanserine karşı büyük umut Oyunun kuralları değişecekProstat kanserine karşı büyük umut! 'Oyunun kuralları değişecek!'#Kanser
Tepki çeken adım: Resmen iç savaş provasıTepki çeken adım: Resmen iç savaş provası!#ABD
Bu sektörde personel bulamıyorlar Maaşlar resmen fırladı... Yeni başlayana 150 bin sterlinBu sektörde personel bulamıyorlar! Maaşlar resmen fırladı... Yeni başlayana 150 bin sterlin#Personel
Yemek randevusuna gitmişti... Sosyal medyada bir gecede şöhret olduYemek randevusuna gitmişti... Sosyal medyada bir gecede şöhret oldu! #Çin
Ünlü bilim insanı duyurdu: İşte pandemiden ilk çıkacak ülke...Ünlü bilim insanı duyurdu: İşte pandemiden ilk çıkacak ülke...#Koronavirüs
Sahada korku dolu anlar Rakibinin hayatını böyle kurtardı...Sahada korku dolu anlar! Rakibinin hayatını böyle kurtardı...#James Rodriguez
Avrupanın gözü önünde yaşandı... Kan donduran iddiaAvrupa'nın gözü önünde yaşandı... Kan donduran iddia#Polonya
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na destek ve 2023 stratejisiErdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na destek ve 2023 stratejisi#Ekonomi
Aşk sarhoşları nişanlandı: Bir cehennemden birlikte geçtikAşk sarhoşları nişanlandı: Bir cehennemden birlikte geçtik!" #Megan Fox
19 kent alarmda Meteorolojiden yoğun kar uyarısı geldi19 kent alarmda! Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı geldi#Meteoroloji
HABERLERSpor Arena Haberleri

Liverpool Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

#İngiltere Kupası#Liverpool#Arsenal
Liverpool Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda

Liverpool Arsenal maçı ile iki takım İngiltere Kupası Yarı Final mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Koronavirüs vakaları nedeniyle iki takımda da ciddi eksikler bulunuyor. Spor severler karşılaşmanın canlı yayın bilgileri merak ediyor. Peki Liverpool Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Haberin Devamı

Liverpool ile Arsenal, İngiltere EFL Kupası yarı final ilk maçında kozlarını Anfield'da paylaşacak. Mücadele öncesinde iki takımın kadro bilgileri ve canlı yayın detayları merak ediliyor. İşte maç önü istatistikler

LİVERPOOL ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Liverpool Arsenal maçı bu akşam saat 22:45'te başlayacak. Mücadele beIN SPORTS HD 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

LIVERPOOL

Hem Covid-19 karantinasındakiler hem de Afrika Uluslar Kupası'na gidenler nedeniyle Liverpool'da ciddi eksikler söz konusu...
Mohamed Salah, Sadio Mane ve Naby Keita ülkelerinin (Mısır, Senegal & Gine) milli takımlarında; Trent Alexander-Arnold ve Alisson Becker Koronavirüs karantinalarını sonlandırıp antrenmanlara döndü. Becker ilk 11'de olacak kadar hazır durumda fakat Alexander-Arnold muhtemelen yedekte bekleyecek. Conor Bradley sağ bekte en muhtemel tercih gibi gözüküyor...

Haberin Devamı

Kendisi de Covid-19 karantina süreci geçiren TD Jürgen Klopp, Thiago Alcantara ve Divock Origi'nin sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda olmayacaklarını açıkladı. Andy Robertson hazır fakat ilk 11'de başlaması beklenmiyor. Bunca eksik sonrası hücumda Diogo Jota ve Takumi Minamino ortaklığı izleyeceğiz. Robertson yerine sol bekte Konstantinos Tsimikas forma giyecek.

ARSENAL

Arsenal cephesinin de Liverpool'dan pek farkı yok...

Nicolas Pepe, Mohamed Elneny ve Thomas Partey ülkelerinin (Fildişi Sahili, Mısır & Gana) milli takımlarında; Granit Xhaka Koronavirüs karantinasında. Emile Smith Rowe ve Takehiro Tomiyasu maç saati netleşecek, Tomiyasu ilk 11 başlayabilir. Albert Sambi Lokonga ve Charlie Patino gibi genelde "ana tercih olmayan" isimleri sahada görebiliriz.

Sol bekte Kieran Tierney, forvet arkasında Martin Odegaard, hücum merkezinde Alexandre Lacazette yerlerini koruyacak.
TD Mikel Arteta; "Birçok nedenden; milli maçlar, Covid-19 ya da sakatlık gibi; oyuncularımızı sürekli kaybediyoruz. Günden güne bu durum değişebiliyor ve her sabah uyandığımızda ne olacağını bilmeden yataktan kalkıyoruz. Yapmamız gereken buna adapte olmak, hangi oyuncuların kullanılabilir olduğunu görüp hızlı reaksiyon almak..." dedi.

Haberin Devamı

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Liverpool'un son 6 maçının 5'i "karşılıklı goller" ile en az 3 gol atılarak tamamlandı.
- Son 2 maçını kaybeden Arsenal, bu 2 yenilgi öncesi üst üste 5 galibiyet elde etmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İngiltere Kupası#Liverpool#Arsenal

BAKMADAN GEÇME!

Prostat kanserine karşı büyük umut Oyunun kuralları değişecek

Prostat kanserine karşı büyük umut! 'Oyunun kuralları değişecek!'

#Kanser
Zincir marketlere ürün sınırı

Zincir marketlere ürün sınırı

#Zincir Marketler
Ortalığı karıştıran yalan beyan Djokovic Avustralya Açıkta oynayabilecek mi 10 SORU 10 YANIT

Ortalığı karıştıran yalan beyan! Djokovic Avustralya Açık'ta oynayabilecek mi? 10 SORU 10 YANIT

#Novak Djokovic

BAKMADAN GEÇME!

Prostat kanserine karşı büyük umut Oyunun kuralları değişecek

Prostat kanserine karşı büyük umut! 'Oyunun kuralları değişecek!'

#Kanser
Zincir marketlere ürün sınırı

Zincir marketlere ürün sınırı

#Zincir Marketler
Ortalığı karıştıran yalan beyan Djokovic Avustralya Açıkta oynayabilecek mi 10 SORU 10 YANIT

Ortalığı karıştıran yalan beyan! Djokovic Avustralya Açık'ta oynayabilecek mi? 10 SORU 10 YANIT

#Novak Djokovic