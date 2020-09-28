Arsenal sezona son şampiyon unvanıyla giren takımlara karşı çıktığı son altı Premier Lig maçını kazanamadı. Liverpool, Nisan 2017'deki Crystal Palace mağlubiyetinden bu yana Premier Lig'de iç saha maçı kaybetmiyor.

Arsenal, 2004/05'ten bu yana hiçbir Premier Lig sezonuna üçte üç yaparak başlamadı.

Arsenal forması giyen Alexandre Lacazette, Premier Lig'de çıktığı son altı maçta rakip filelere dört gol gönderdi.

Liverpool Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Liverpool Arsenal maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.