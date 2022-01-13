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Liverpool-Arsenal CANLI YAYINLA Misli.com'da! İngiltere EFL Kupası'na banko iddaa tercihi...

#Misli.Com#İddaa#Liverpool Arsenal
Liverpool-Arsenal CANLI YAYINLA Misli.comda İngiltere EFL Kupasına banko iddaa tercihi...

Liverpool ile Arsenal, İngiltere EFL Kupası yarı final ilk maçında kozlarını Anfield'da paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç, Canlı Bahis ve Canlı İzle seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, İngiltere'den futbol keyfi Misli.com'da bir başka!

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LIVERPOOL

Hem Covid-19 karantinasındakiler hem de Afrika Uluslar Kupası'na gidenler nedeniyle Liverpool'da ciddi eksikler söz konusu...

Mohamed Salah, Sadio Mane ve Naby Keita ülkelerinin (Mısır, Senegal & Gine) milli takımlarında; Trent Alexander-Arnold ve Alisson Becker koronavirüs karantinalarını sonlandırıp antrenmanlara döndü.

Becker ilk 11'de olacak kadar hazır durumda fakat Alexander-Arnold muhtemelen yedekte bekleyecek. Conor Bradley sağ bekte en muhtemel tercih gibi gözüküyor...

Kendisi de Covid-19 karantina süreci geçiren TD Jürgen Klopp, Thiago Alcantara ve Divock Origi'nin sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda olmayacaklarını açıkladı. Andy Robertson hazır fakat ilk 11'de başlaması beklenmiyor.

Bunca eksik sonrası hücumda Diogo Jota ve Takumi Minamino ortaklığı izleyeceğiz. Robertson yerine sol bekte Konstantinos Tsimikas forma giyecek.

ARSENAL

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Arsenal cephesinin de Liverpool'dan pek farkı yok...

Nicolas Pepe, Mohamed Elneny ve Thomas Partey ülkelerinin (Fildişi Sahili, Mısır & Gana) milli takımlarında; Granit Xhaka koronavirüs karantinasında. Emile Smith Rowe ve Takehiro Tomiyasu maç saati netleşecek, Tomiyasu ilk 11 başlayabilir.

Albert Sambi Lokonga ve Charlie Patino gibi genelde "ana tercih olmayan" isimleri sahada görebiliriz.

Sol bekte Kieran Tierney, forvet arkasında Martin Odegaard, hücum merkezinde Alexandre Lacazette yerlerini koruyacak.

TD Mikel Arteta; "Birçok nedenden; milli maçlar, Covid-19 ya da sakatlık gibi; oyuncularımızı sürekli kaybediyoruz. Günden güne bu durum değişebiliyor ve her sabah uyandığımızda ne olacağını bilmeden yataktan kalkıyoruz. Yapmamız gereken buna adapte olmak, hangi oyuncuların kullanılabilir olduğunu görüp hızlı reaksiyon almak..." dedi.

Liverpool-Arsenal CANLI YAYINLA Misli.comda İngiltere EFL Kupasına banko iddaa tercihi...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Liverpool'un son 6 maçının 5'i "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti.

- Son 2 maçını kaybeden Arsenal, bu 2 yenilgi öncesi üst üste 5 galibiyet elde etmişti.

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İNGİLTERE EFL KUPASI'NA SÜPER ORAN İLE MİSLİ.COM'DA OYNA!

Misli.com'da yeni dönem, "Süper Oran" başladı!

Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

Liverpool ile Arsenal'i karşı karşıya getirecek bu EFL Kupası mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

Diğerlerinde "KG VAR" tercihine 1,44 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,47'den oynayabilirsiniz. "2.5 ÜST" tercihi diğerlerinde 1,50 iken Misli.com'da 1,53!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

TEK MAÇ fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu EFL Kupası yarı final karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Liverpool kazanır" oldu!

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%32'lik kesim birçok eksiğine rağmen Anfield artısıyla Liverpool'dan yana...

%14'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

Burada oranlar çok daha yüksek! Hemen Misli.com'a üye ol, SÜPER ORAN ile iddaa oyna...

Liverpool-Arsenal CANLI YAYINLA Misli.comda İngiltere EFL Kupasına banko iddaa tercihi...

Arsenal'in Japon sağ beki Takehiro Tomiyasu'nun Bologna günlerine dönelim! Birbirinden güzel anlar...

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#Misli.Com#İddaa#Liverpool Arsenal

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