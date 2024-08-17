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Liverpool, Arne Slot'un ilk Premier Lig maçında Ipswich'i yendi! Salah'tan rekor...

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#Premier Lig#Ipswich Town Vs Liverpool#Ipswich Town - Liverpool Maçı
Liverpool, Arne Slotun ilk Premier Lig maçında Ipswichi yendi Salahtan rekor...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2024 17:20

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Ipswich Town'ı 2-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.

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İngiltere Premier Lig'in 2024-2025 sezonu ilk haftasında lider Liverpool, deplasmanda ligin yeni ekiplerinden Ipswich Town ile karşılaştı.

Liverpool, yeni teknik direktörü Arne Slot ile ilk resmi maçına da Portman Road'da çıktı.

İlk yarısı düşük tempolu geçen müsabakada gol sesi çıkmadı. Slot, ikinci yarıya defansta Quansah - Ibrahima Konate değişikliği ile başladı. Oyun üstünlüğünü eline alan Kırmızılar, 60. dakikada öne geçti.

Trent Alexander-Arnold'un derinlemesine pasında Mohamed Salah ceza sahasına girmeden pasını Diogo Jota'ya aktardı. Jota'nın ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta top filelere gitti. Golün ardından baskısını artıran Liverpool, Salah ile farkı ikiye çıkardı. Ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan yıldız futbolcu Szoboszlai ile yaptığı paslaşma sonrası tek dokunuşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

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Portekizli Jota, 79. dakikada yerini Cody Gakpo'ya bıraktı. Uruguaylı forvet Darwin Nunez ise yedek kulübesinde yer alırken bugünkü maçta süre bulamadı.

Müsabakada başka gol olmazken Liverpool, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Hollandalı teknik adam da yeni takımıyla Premier Lig'e galibiyetle başladı.

Liverpool, Arne Slotun ilk Premier Lig maçında Ipswichi yendi Salahtan rekor...


Salah'tan bir rekor daha

Mohamed Salah, Ipswich Town'a attığı golle Premier Lig tarihinin açılış maçlarında en çok gol atan oyuncusu oldu.

Müsabakayı 1 gol, 1 asistle tamamlayan 32 yaşındaki futbolcu 9. kez açılış maçlarında gol sevinci yaşadı.

Premier Lig'de 3 kez gol krallığı tacını da takan Mısırlı futbolcu Liverpool formasıyla 350. maçına çıktı. Salah, karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

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#Premier Lig#Ipswich Town Vs Liverpool#Ipswich Town - Liverpool Maçı

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