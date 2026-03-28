Liverpool, Arda Güler ile transfer görüşmelerine başladı! Teklifte 2 kritik detay

Xabi Alonso'nun geleceğiyle ilgili belirsizlik ortadan kalktı. Real Madrid’den sürpriz şekilde ayrıldıktan sonra fazla beklemek istemediğini açıkça dile getiren İspanyol teknik adam, yaz aylarında yeniden kulübeye dönmeye hazırlanıyor.

Alonso, Liverpool ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. 5 yıl formasını giydiği kulübe bu kez teknik direktör olarak dönmeye çok yakın.

ARNE SLOT DÖNEMİ BİTİYOR

Liverpool yönetimi, sezon başında yapılan büyük yatırımlara rağmen alınan sonuçlardan memnun değil. Bu nedenle Arne Slot ile yolların ayrılması bekleniyor. Yerine ise kulübü ve ligi yakından tanıyan Xabi Alonso’nun getirilmesi planlanıyor.

ESKİ ÖĞRENCİLERİYLE YENİDEN BULUŞABİLİR

Alonso’nun göreve gelmesi halinde, Florian Wirtz ve Jeremie Frimpong gibi Bayer Leverkusen döneminden öğrencileriyle yeniden bir araya gelmesi bekleniyor. Ancak listede sürpriz bir isim daha var: Arda Güler.

SALAH SONRASI ARDA GÜLER PLANI

Mohamed Salah’ın ayrılığı sonrası yeniden yapılanmaya giden Liverpool, hücum hattı için Arda Güler’i önemli adaylardan biri olarak görüyor. Genç yıldız, Madrid’de özellikle Jude Bellingham’ın yokluğunda sergilediği performansla dikkat çekmişti.

Alvaro Arbeloa yönetiminde de önemli bir rol üstlenen Arda’nın geleceği belirsizliğini korurken, Liverpool cephesinin transfer stratejisi de ortaya çıktı.

Premier Lig devi, Arda'ya yüksek maaş önerdi ve ilk 11 garantisi verdi. Liverpool yönetimi, Arda'yı ikna turlarına başladı.





LIVERPOOL'DAN DEV BİR YATIRIM DAHA

Bu sezon beklentilerin altında kalan Liverpool, 2025’te olduğu gibi bir kez daha büyük bir transfer bütçesi hazırlıyor. İngiliz devi, Rennes forması giyen Jeremy Jacquet transferini 60 milyon euroyu aşan bir bedelle bitirmeye hazırlanıyor.

İngiliz devi, Xabi Alonso’nun göreve başlamasının ardından Arda Güler ve Jacquet hamleleriyle kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.