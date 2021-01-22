Liverpool, Anfield Road'da 68 maç sonra kaybetti! Burnley tek golle güldü

Premier Lig'de 19. hafta maçında Liverpool ile Burnley karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Dakikalar 83'ü gösterdiğinde sahneye Barnes çıktı ve penaltıdan attığı golle Burnley'i öne geçirdi.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Liverpool Burnley'e 1-0 mağlup oldu.

Bu sonuçla birlikte Liverpool, Anfield'da 68 maç sonra bir Premier League maçı kaybetti. Merseyside ekibi son yenilgisini 2017 yılında Crystal Palace karşısında almıştı.

Bu sezon 3. mağlubiyetini alan Liverpool 34 puanda kalırken Burnley'nin puanı 19'a yükseldi.