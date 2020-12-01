Liverpool Ajax Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Ajax, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde Liverpool'a sadece 1966/67 sezonunun son 16 turunda konuk olmuş ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak turu geçmeyi başarmıştı.

Avrupa kupalarında bir Hollanda takımına rakip olduğu ilk maçı kaybeden Liverpool, Aralık 1966'daki o karşılaşmadan bu yana Hollanda ekiplerine mağlup olmuyor.

İngiltere temsilcilerine konuk olduğu son beş Şampiyonlar Ligi maçında mağlubiyet almayan Ajax, son ziyaretinde Chelsea ile 4-4 berabere kalmıştı.

Atalanta karşısında Şampiyonlar Ligi gruplarındaki sekiz maçlık yenilmezlik serisi sona eren Liverpool, Jürgen Klopp yönetiminde üst üste iki mağlubiyeti sadece Kasım 2018'de almıştı. Deplasmanda oynadığı son 11 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında mağlubiyet almayan Ajax, daha uzun bir seriyi en son Mart 1997'de yakalamıştı.

Şampiyonlar Ligi'nin 2017/18 sezonundan bu yana 20+ gol atan dört oyuncudan biri, bu süreçte 21 gol kaydeden Liverpool forveti Mohamed Salah. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla şut pasıyla biten top taşımaya sahip üç isimden biri olan Dusan Tadic, aynı zamanda en fazla asistle biten top taşıma yapan üç oyuncudan biri konumunda. Sahasında oynadığı son 10 Şampiyonlar Ligi maçında gol atamayan Liverpool forveti Sadio Mane, daha önceki yedi karşılaşmada fileleri beş kez havalandırmıştı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde birden fazla 20 yaş altı oyuncusundan gol bulan iki takımdan biri Ajax.

Liverpool Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Liverpool Ajax maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak.. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak..