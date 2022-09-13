Liverpool 2-1 Ajax / Maç sonucu

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Anfield'da oynanan maçta Liverpool, Ajax'ı 2 golle geçerek gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Liverpool'un galibiyet gollerini 17. dakikada Mohamed Salah ve 89. dakikada Joel Matip attı.

Ajax'ın tek golü ise 27. dakikada Mohamed Kudüs'ten geldi.

Bu skorla 4 puana yükselen Liverpool, maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi.

Ajax ise 3 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Gecenin diğer maçları ve alınan skorlar ise şöyle:



Porto - Club Brugge: 0-4



Bayer Leverkusen - Atletico Madrid: 2-0



Sporting CP - Tottenham: 2-0



Marsilya - Eintracht Frankfurt: 0-1

İLK 11'LER

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Tsimikas, Elliott, Fabinho, Thiago, Salah, Diogo Jota, Luis Díaz

Ajax: Pasveer, Rensch, Timber, Bassey, Blind, Berghuis, Alvarez, Taylor, Tadic, Kudus, Bergwijn.