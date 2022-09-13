Liverpool 2-1 Ajax / Maç sonucu

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Anfield'da oynanan maçta Liverpool, Ajax'ı 2 golle geçerek gruptaki ilk galibiyetini aldı.
Liverpool'un galibiyet gollerini 17. dakikada Mohamed Salah ve 89. dakikada Joel Matip attı.
Ajax'ın tek golü ise 27. dakikada Mohamed Kudüs'ten geldi.
Bu skorla 4 puana yükselen Liverpool, maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi.
Ajax ise 3 puanla üçüncü sırada yer aldı.
Gecenin diğer maçları ve alınan skorlar ise şöyle:
Porto - Club Brugge: 0-4
Bayer Leverkusen - Atletico Madrid: 2-0
Sporting CP - Tottenham: 2-0
Marsilya - Eintracht Frankfurt: 0-1
İLK 11'LER
Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Tsimikas, Elliott, Fabinho, Thiago, Salah, Diogo Jota, Luis Díaz
Ajax: Pasveer, Rensch, Timber, Bassey, Blind, Berghuis, Alvarez, Taylor, Tadic, Kudus, Bergwijn.