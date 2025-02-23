×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Liverpool, adım adım şampiyonluğa! Manchester City'i devirdi, liderliğini perçinledi

Güncelleme Tarihi:

#Manchester City Liverpool Maçı#Manchester City#Liverpool
Liverpool, adım adım şampiyonluğa Manchester Cityi devirdi, liderliğini perçinledi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2025 16:53

İngiltere Premier Lig'in 26. haftanın dev maçında Liverpool, Manchester City'i deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Haberin Devamı

Manchester City ile Liverpool, Premier Lig'in 26. haftasında karşı karşıya geldi.

Ethiad Stadyumu'nda oynanan müsabaka Liverpool'un 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Salah ve 37. Szoboszlai kaydetti.

Gözden KaçmasınReal Madrid, Girona engelini 2 golle aştı Arda Güler...Real Madrid, Girona engelini 2 golle aştı! Arda Güler...Haberi görüntüle

Bu sonucun ardından lider Liverpool, puanını 64 yaparak Arsenal ile arasındaki puan farkını 11'e çıkarttı. Bu sezon ligde beklentilerin altında kalan Pep Guardiola'nın öğrencileri ise haftayı 4. sırada 44 puanda kaldı.

Premier Lig'in 27. haftasında Arne Slot'un öğrencileri sahasında Newcastle United'ı ağırlayacak. Manchester City ise deplasmanda Tottenham ile karşı karşıya gelecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Manchester City Liverpool Maçı#Manchester City#Liverpool

BAKMADAN GEÇME!