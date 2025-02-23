Liverpool, adım adım şampiyonluğa! Manchester City'i devirdi, liderliğini perçinledi

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Manchester City ile Liverpool, Premier Lig'in 26. haftasında karşı karşıya geldi.

Ethiad Stadyumu'nda oynanan müsabaka Liverpool'un 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Salah ve 37. Szoboszlai kaydetti.

Bu sonucun ardından lider Liverpool, puanını 64 yaparak Arsenal ile arasındaki puan farkını 11'e çıkarttı. Bu sezon ligde beklentilerin altında kalan Pep Guardiola'nın öğrencileri ise haftayı 4. sırada 44 puanda kaldı.

Premier Lig'in 27. haftasında Arne Slot'un öğrencileri sahasında Newcastle United'ı ağırlayacak. Manchester City ise deplasmanda Tottenham ile karşı karşıya gelecek.